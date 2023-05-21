Компания Microsoft продолжает развивать свой язык программирования TypeScript, выпустив релиз-кандидат TypeScript 5.1. Компания заявила, что между этим релиз-кандидатом и финальной версией не произойдет никаких дальнейших изменений или добавлений функций.

В этом обновлении функции, возвращающие неопределенные значения, больше не обязаны содержать оператор возврата. До этого выпуска без оператора возврата разрешалось использовать только функции void или любые функции с возвратом. Кроме того, если функция без выражения возврата передается в структуру, ожидающую функцию, возвращающую неопределенное, TypeScript начнет считать неопределенное типом возврата функции.

TypeScript 5.1 развивает нововведение TypeScript 4.3, в котором пары аксессоров get и set имели возможность задавать различные типы. В последнем выпуске эти типы могут быть несвязанными, тогда как раньше тип get должен был быть подмножеством типа set.

Разработчики, работающие с элементами JSX и типами тегов JSX, могут извлечь пользу из разделения проверки типов в TypeScript 5.1. Вновь введенный тип JSX.ElementType.ElementType помогает определить допустимые теги внутри элементов JSX.

Поддержка JSX получила еще один толчок, так как эта версия позволяет использовать имена атрибутов в JSX с распределением имен, а также автоматически оптимизировать модификацию тегов JSX в нескольких местах.

Еще одной особенностью TypeScript 5.1 является расширенная возможность предложения завершений фрагментов для тегов @param, что упрощает набор кода и навигацию по коду.

Другие улучшения в TypeScript 5.1 включают обход инстанцирования типа для объектов, обычно не ссылающихся на параметры внешнего типа, реализацию проверки отрицательного регистра для союзных литералов и минимизацию вызовов сканера при разборе комментариев JSDoc.

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