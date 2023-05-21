微软继续推进其TypeScript编程语言的发展，发布了TypeScript 5.1的候选版本。该公司表示，在这个候选版本和最终版本之间不会有进一步的变化或功能增加。

在这次更新中，返回未定义的函数不再被强制要求拥有一个返回语句。在这个版本之前，只有无效或任何返回的函数才允许没有返回语句。此外，如果一个没有返回表达式的函数被传递给一个期望返回未定义的函数的结构，TypeScript将开始推断未定义作为该函数的返回类型。

TypeScript 5.1扩展了TypeScript 4.3的创新，其中get和set访问器对可以灵活指定不同的类型。这个最新版本使这些类型不相关，而以前，get类型必须是set类型的一个子集。

使用JJSX元素和JJSX标签类型的开发者可以从TypeScript 5.1的类型检查解耦中受益。新引入的类型，JWX.ElementType.ElementType，协助识别JJSX元素中的有效标签。

JSX支持得到了另一个提升，因为这个版本在JSX中实现了命名的属性名称，同时自动优化了多个位置的JSX标签修改。

TypeScript 5.1的另一个亮点是增强了为@param标签提供片段补全的能力，简化了代码输入和代码内的导航。

TypeScript 5.1中的其他改进包括绕过通常不引用外部类型参数的对象的类型实例化，对联合字词实施负数检查，以及在解析JSDoc注释时尽量减少扫描器调用。

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