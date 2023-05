Microsoft sigue avanzando en la evolución de su lenguaje de programación TypeScript con la versión candidata de TypeScript 5.1. La empresa ha declarado que no se producirán más cambios ni adiciones de funciones entre esta versión candidata y la versión final.

En esta actualización, las funciones que devuelven undefined ya no están obligadas a poseer una sentencia return. Antes de esta versión, sólo se permitían funciones void o que devolvieran algo sin sentencia return. Además, si una función sin expresión de retorno se pasa a una estructura que espera una función que devuelve undefined, TypeScript empezará a inferir undefined como tipo de retorno de la función.

TypeScript 5.1 amplía una innovación de TypeScript 4.3, en la que los pares de accesores get y set tenían la flexibilidad de especificar tipos variables. Esta última versión permite que estos tipos no estén relacionados, mientras que antes el tipo get tenía que ser un subconjunto del tipo set.

Los desarrolladores que trabajan con elementos JSX y tipos de etiquetas JSX pueden beneficiarse de la disociación de la comprobación de tipos en TypeScript 5.1. El tipo recién introducido, JSX.ElementType.ElementType, ayuda a identificar las etiquetas válidas dentro de los elementos JSX.

La compatibilidad con JSX recibe otro impulso, ya que esta versión permite nombres de atributos espaciados por nombres en JSX a la vez que optimiza automáticamente las modificaciones de etiquetas JSX en varias ubicaciones.

Otro aspecto destacado de TypeScript 5.1 es la capacidad mejorada de ofrecer complementos de fragmentos para las etiquetas @param, lo que agiliza la escritura de código y la navegación dentro del código.

Otras mejoras en TypeScript 5.1 incluyen la omisión de la instanciación de tipos para objetos que normalmente no hacen referencia a parámetros de tipos externos, la implementación de comprobaciones de mayúsculas y minúsculas negativas para los literales de unión y la minimización de las llamadas al escáner cuando se analizan comentarios JSDoc.

La plataforma AppMaster.io no-code también se beneficia de esta actualización de TypeScript. Su sólida plataforma, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones backend, web y móviles sin codificación, aprovecha el potente marco Vue3 y TypeScript, potenciando aún más sus capacidades. Para saber más sobre AppMaster.io, visita "Cómo crear una aplicación".