A Microsoft continua a avançar na evolução da sua linguagem de programação TypeScript com o lançamento do TypeScript 5.1. A empresa afirmou que não haverá mais alterações ou adições de recursos entre este release candidate e a versão final.

Nesta actualização, as funções que retornam indefinidas já não são obrigadas a possuir uma declaração de retorno. Antes desta versão, apenas as funções void ou qualquer função com retorno eram permitidas sem declaração de retorno. Além disso, se uma função sem uma expressão de retorno for passada para uma estrutura que espera uma função que retorna indefinida, o TypeScript começará a inferir indefinido como o tipo de retorno da função.

O TypeScript 5.1 expande uma inovação do TypeScript 4.3, na qual os pares de acessores get e set tinham a flexibilidade de especificar tipos variados. Esta última versão permite que esses tipos não sejam relacionados, enquanto anteriormente, o tipo get tinha que ser um subconjunto do tipo set.

Os desenvolvedores que trabalham com elementos JSX e tipos de tags JSX podem se beneficiar do desacoplamento da verificação de tipos no TypeScript 5.1. O tipo recém-introduzido, JSX.ElementType.ElementType, ajuda a identificar as tags válidas dentro dos elementos JSX.

O suporte a JSX recebe outro impulso, pois esta versão permite nomes de atributos namespaced em JSX enquanto otimiza as modificações de tags JSX em vários locais automaticamente.

Outro destaque no TypeScript 5.1 é a capacidade aprimorada de oferecer complementos de snippet para tags @param, simplificando a digitação de código e a navegação dentro do código.

Outras melhorias no TypeScript 5.1 incluem ignorar a instanciação de tipo para objetos que normalmente não fazem referência a parâmetros de tipo externo, implementar verificações de caso negativo para literais de união e minimizar chamadas de scanner ao analisar comentários JSDoc.

A plataforma AppMaster.io no-code também se beneficia dessa atualização do TypeScript. A sua plataforma robusta, que permite aos programadores criar aplicações backend, Web e móveis sem codificação, tira partido da poderosa estrutura Vue3 e do TypeScript, aumentando ainda mais as suas capacidades. Para saber mais sobre AppMaster.io, visite "How to Create an App".