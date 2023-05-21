تواصل Microsoft تطوير لغة برمجة TypeScript مع الإصدار المرشح من TypeScript 5.1. صرحت الشركة بأنه لن تحدث أي تغييرات أو إضافات أخرى للميزات بين هذا الإصدار المرشح والنسخة النهائية.

في هذا التحديث ، لم تعد الدوال التي ترجع غير محددة مفوضة بامتلاك بيان إرجاع. قبل هذا الإصدار ، كان مسموحًا فقط بالوظائف الباطلة أو الوظائف المرتجعة بدون عبارات الإرجاع. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تمرير دالة بدون تعبير إرجاع إلى بنية تتوقع أن تقوم دالة بإرجاع غير معرَّف ، سيبدأ TypeScript في استنتاج غير معرف كنوع إرجاع الوظيفة.

توسع TypeScript 5.1 في ابتكار TypeScript 4.3 ، حيث تتمتع أزواج الموصلات وتعيينها بالمرونة لتحديد أنواع مختلفة. يتيح هذا الإصدار الأخير أن تكون هذه الأنواع غير مرتبطة ، بينما في السابق ، كان يجب أن يكون نوع get مجموعة فرعية من نوع المجموعة.

يمكن للمطورين الذين يعملون مع عناصر JSX وأنواع علامات JSX الاستفادة من فك اقتران فحص النوع في TypeScript 5.1. يساعد النوع الذي تم إدخاله حديثًا ، JSX.ElementType.ElementType ، في تحديد العلامات الصالحة داخل عناصر JSX.

يحصل دعم JSX على دفعة أخرى ، حيث يتيح هذا الإصدار أسماء السمات ذات مساحة الاسم في JSX أثناء تحسين تعديلات علامة JSX عبر مواقع متعددة تلقائيًا.

ميزة أخرى في TypeScript 5.1 هي القدرة المحسّنة على تقديم إتمام مقتطفات لعلاماتparam ، وتبسيط كتابة التعليمات البرمجية والتنقل داخل الشفرة.

تتضمن التحسينات الأخرى في TypeScript 5.1 تجاوز إنشاء مثيل للكائنات التي لا تشير عادةً إلى معلمات النوع الخارجي ، وتنفيذ فحوصات الحالة السلبية للقيم الحرفية الموحدة ، وتقليل استدعاءات الماسح الضوئي عند تحليل تعليقات JSDoc.

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