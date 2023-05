Microsoft treibt die Entwicklung seiner Programmiersprache TypeScript mit dem Release Candidate von TypeScript 5.1 weiter voran. Das Unternehmen hat erklärt, dass es zwischen diesem Release Candidate und der endgültigen Version keine weiteren Änderungen oder Funktionserweiterungen geben wird.

In diesem Update sind Funktionen, die undefiniert zurückgeben, nicht mehr verpflichtet, eine Return-Anweisung zu haben. Vor dieser Version waren nur ungültige oder beliebige zurückkehrende Funktionen ohne Return-Anweisung erlaubt. Wenn eine Funktion ohne Rückgabeausdruck an eine Struktur übergeben wird, die eine undefinierte Funktion erwartet, schließt TypeScript auf undefiniert als Rückgabetyp der Funktion.

TypeScript 5.1 baut auf einer Neuerung von TypeScript 4.3 auf, bei der get- und set-Accessor-Paare die Flexibilität hatten, unterschiedliche Typen anzugeben. In der neuesten Version können diese Typen unabhängig voneinander sein, während zuvor der get-Typ eine Teilmenge des set-Typs sein musste.

Entwickler, die mit JSX-Elementen und JSX-Tag-Typen arbeiten, können von der Entkopplung der Typprüfung in TypeScript 5.1 profitieren. Der neu eingeführte Typ JSX.ElementType.ElementType hilft bei der Identifizierung der gültigen Tags innerhalb von JSX-Elementen.

Die JSX-Unterstützung erhält einen weiteren Schub, da diese Version Attributnamen mit Namensraum in JSX ermöglicht und gleichzeitig JSX-Tag-Änderungen an mehreren Stellen automatisch optimiert.

Ein weiteres Highlight in TypeScript 5.1 ist die verbesserte Fähigkeit, Snippet-Vervollständigungen für @param-Tags anzubieten, was die Code-Eingabe und die Navigation im Code vereinfacht.

Zu den weiteren Verbesserungen in TypeScript 5.1 gehören die Umgehung der Typinstanziierung für Objekte, die normalerweise keine äußeren Typparameter referenzieren, die Implementierung von Prüfungen auf negative Groß- und Kleinschreibung für Union-Literale und die Minimierung von Scanner-Aufrufen beim Parsen von JSDoc-Kommentaren.

