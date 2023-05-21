Microsoft, TypeScript 5.1 sürüm adayı ile TypeScript programlama dili evrimini ilerletmeye devam ediyor. Şirket, bu sürüm adayı ile nihai sürüm arasında başka herhangi bir değişiklik veya özellik eklemesi yapılmayacağını belirtti.

Bu güncellemede, tanımsız döndüren işlevlerin artık bir dönüş ifadesine sahip olması zorunlu değildir. Bu sürümden önce, dönüş ifadeleri olmadan yalnızca geçersiz veya geri dönen işlevlere izin veriliyordu. Ek olarak, dönüş ifadesi olmayan bir işlev, undefined döndüren bir işlev bekleyen bir yapıya geçirilirse, TypeScript, işlevin dönüş türü olarak undefined çıkarımını yapmaya başlar.

TypeScript 5.1, get ve set erişimci çiftlerinin değişen türleri belirtme esnekliğine sahip olduğu bir TypeScript 4.3 yeniliğini genişletir. Bu son sürüm, bu türlerin ilgisiz olmasını sağlarken, daha önce get türünün set türünün bir alt kümesi olması gerekiyordu.

JSX öğeleri ve JSX etiket türleri ile çalışan geliştiriciler, TypeScript 5.1'deki tip denetiminin ayrıştırılmasından yararlanabilir. Yeni tanıtılan JSX.ElementType.ElementType türü, JSX öğeleri içindeki geçerli etiketlerin tanımlanmasına yardımcı olur.

Bu sürüm JSX'te ad alanlı öznitelik adlarını etkinleştirirken birden çok konumdaki JSX etiket değişikliklerini otomatik olarak optimize ettiğinden, JSX desteği bir kez daha destekleniyor.

TypeScript 5.1'deki bir başka önemli nokta, @param etiketleri için snippet tamamlamaları sunma, kod yazmayı ve kod içinde gezinmeyi kolaylaştıran gelişmiş yetenektir.

TypeScript 5.1'deki diğer iyileştirmeler arasında, genellikle dış tür parametrelerine başvurmayan nesneler için tür örneklemesini atlamak, birleşim sabit değerleri için negatif durum denetimleri uygulamak ve JSDoc yorumlarını ayrıştırırken tarayıcı çağrılarını en aza indirmek yer alır.

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