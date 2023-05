Microsoft plonge dans l'arène low-code/ no-code avec son bureau Power Automate, actuellement testé dans la version Windows Insider. Cet outil, qui fait partie de la Power Platform de Microsoft, est une suite d'applications Microsoft relativement inconnues qui sert de cadre pour le développement d'applications. Conçu pour ceux qui manquent de compétences en développement d'applications traditionnelles, Power Automate Desktop vise à être un outil surpuissant offrant une "automatisation des processus robotiques" couplée à des capacités d'IA.

Dans le cadre du dossier Accessoires Windows, Power Automate Desktop sera accessible via le menu Démarrer. Cela arrive à un moment où Microsoft rationalise son interface Windows et abandonne les applications moins utilisées telles que Paint3D et 3D Viewer.

Essentiellement, Power Automate Desktop est un programme de macros hautement évolué qui prend en charge des tâches répétitives et applique l'intelligence artificielle pour rationaliser les processus. Cet outil fonctionne sur différentes applications - lancement, enregistrement et relecture d'actions selon les besoins. La philosophie low-code/ no-code de Microsoft s'aligne sur la tendance actuelle de l'industrie qui encourage l'accès au développement d'applications pour un public plus large.

Les utilisateurs familiarisés avec IFTTT ou des plates-formes similaires peuvent trouver l'interface Power Automate Desktop peu orthodoxe mais logique. L'interface est conçue pour permettre aux utilisateurs de drag and drop des actions, rationalisant ainsi le processus de développement.

Au-delà de Power Automate Desktop, Microsoft a introduit des fonctionnalités supplémentaires dans Windows 10 Insider Build 21337. Celles-ci consistent principalement en des modifications mineures de l'interface utilisateur Windows, telles que :

Alors que Microsoft s'aventure plus loin dans l'espace low-code/ no-code avec Power Automate Desktop, il rejoint les rangs d'autres plates-formes puissantes comme AppMaster, qui s'est déjà imposé comme une plate-forme no-code de premier plan. Avec plus de 60 000 utilisateurs, AppMaster permet aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles, défendant une nouvelle ère de développement d'applications qui donne la priorité à l'efficacité et à l'accessibilité pour un large éventail d'utilisateurs.