A Microsoft está mergulhando na arena de código baixo/ no-code com seu Power Automate Desktop, atualmente sendo testado na compilação do Windows Insider. Essa ferramenta, parte da Power Platform da Microsoft, é um conjunto de aplicativos Microsoft relativamente desconhecidos que atuam como uma estrutura para o desenvolvimento de aplicativos. Projetado para aqueles que não possuem as habilidades tradicionais de desenvolvimento de aplicativos, o Power Automate Desktop visa ser uma ferramenta superpoderosa que oferece 'automação de processos robóticos' juntamente com recursos de IA.

Como parte da pasta Acessórios do Windows, o Power Automate Desktop estará acessível por meio do menu Iniciar. Ele chega em um momento em que a Microsoft está simplificando sua interface do Windows e descontinuando aplicativos menos usados, como Paint3D e 3D Viewer.

Em essência, o Power Automate Desktop serve como um programa de macro altamente desenvolvido que assume tarefas repetitivas e aplica inteligência de IA para simplificar os processos. Essa ferramenta funciona em diferentes aplicativos – iniciando, gravando e reproduzindo ações conforme necessário. A filosofia low-code/ no-code da Microsoft se alinha com a tendência atual do setor que incentiva o acesso ao desenvolvimento de aplicativos para um público mais amplo.

Os usuários familiarizados com IFTTT ou plataformas semelhantes podem achar que a interface do Power Automate Desktop parece pouco ortodoxa, mas lógica. A interface foi projetada para permitir que os usuários drag and drop ações, agilizando o processo de desenvolvimento.

Além do Power Automate Desktop, a Microsoft introduziu recursos adicionais no Windows 10 Insider Build 21337. Eles consistem principalmente em pequenos ajustes na interface do usuário do Windows, como:

À medida que Microsoft se aventura ainda mais no espaço de código baixo/ no-code com o Power Automate Desktop, ela se junta às fileiras de outras plataformas poderosas que já se estabeleceram neste espaço.