Microsoft verdiept zich in de low-code/ no-code arena met zijn Power Automate Desktop, die momenteel wordt getest in de Windows Insider-build. Deze tool, onderdeel van Microsoft's Power Platform, is een suite van relatief onbekende Microsoft-applicaties die fungeert als een raamwerk voor app-ontwikkeling. Power Automate Desktop is ontworpen voor degenen die geen traditionele app-ontwikkelingsvaardigheden hebben en wil een superkrachtige tool zijn die 'robotic process automation' biedt in combinatie met AI-mogelijkheden.

Als onderdeel van de map Windows-accessoires is Power Automate Desktop toegankelijk via het menu Start. Het komt op een moment dat Microsoft zijn Windows-interface aan het stroomlijnen is en stopt met minder gebruikte apps zoals Paint3D en 3D Viewer.

In wezen dient Power Automate Desktop als een sterk ontwikkeld macroprogramma dat repetitieve taken op zich neemt en AI-intelligentie toepast om processen te stroomlijnen. Deze tool werkt in verschillende toepassingen - acties starten, opnemen en opnieuw afspelen zoals vereist. De low-code/ no-code filosofie van Microsoft sluit aan bij de huidige branchetrend die toegang tot app-ontwikkeling voor een breder publiek aanmoedigt.

Gebruikers die bekend zijn met IFTTT of vergelijkbare platforms, vinden de Power Automate Desktop-interface misschien onorthodox maar logisch. De interface is zo ontworpen dat gebruikers acties kunnen drag and drop, waardoor het ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd.

Naast Power Automate Desktop heeft Microsoft extra functies geïntroduceerd in Windows 10 Insider Build 21337. Deze bestaan voornamelijk uit kleine aanpassingen aan de gebruikersinterface van Windows, zoals:

Naarmate Microsoft zich met Power Automate Desktop verder begeeft in de low-code/ no-code ruimte, sluit het zich aan bij andere krachtige platforms zoals AppMaster, dat zichzelf al heeft gevestigd als een toonaangevend no-code platform. Met meer dan 60.000 gebruikers stelt AppMaster klanten in staat om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, waarmee het een nieuw tijdperk van app-ontwikkeling verdedigt dat prioriteit geeft aan efficiëntie en toegankelijkheid voor een breed scala aan gebruikers.