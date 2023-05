Microsoft sta approfondendo l'arena low-code/ no-code con il suo Power Automate Desktop, attualmente in fase di test nella build di Windows Insider. Questo strumento, parte di Power Platform di Microsoft, è una suite di applicazioni Microsoft relativamente sconosciute che funge da framework per lo sviluppo di app. Progettato per coloro che non dispongono delle tradizionali competenze di sviluppo di app, Power Automate Desktop mira a essere uno strumento superpotente che offre "automazione robotica dei processi" unita a funzionalità di intelligenza artificiale.

Come parte della cartella Accessori di Windows, Power Automate Desktop sarà accessibile tramite il menu Start. Arriva in un momento in cui Microsoft sta razionalizzando la sua interfaccia Windows e interrompendo le app meno utilizzate come Paint3D e 3D Viewer.

In sostanza, Power Automate Desktop funge da programma macro altamente evoluto che si occupa di attività ripetitive e applica l'intelligenza artificiale per semplificare i processi. Questo strumento funziona su diverse applicazioni: avvio, registrazione e riproduzione di azioni come richiesto. La filosofia low-code/ no-code di Microsoft è in linea con l'attuale tendenza del settore che incoraggia l'accesso allo sviluppo di app per un pubblico più ampio.

Gli utenti che hanno familiarità con IFTTT o piattaforme simili potrebbero trovare l'interfaccia di Power Automate Desktop non ortodossa ma logica. L'interfaccia è progettata per consentire agli utenti di drag and drop le azioni, semplificando il processo di sviluppo.

Oltre a Power Automate Desktop, Microsoft ha introdotto funzionalità aggiuntive in Windows 10 Insider Build 21337. Queste consistono principalmente in piccole modifiche all'interfaccia utente di Windows, come:

Mentre Microsoft si avventura ulteriormente nello spazio low-code/ no-code con Power Automate Desktop, si unisce ai ranghi di altre potenti piattaforme come AppMaster, che si è già affermata come una delle principali piattaforme no-code. Con oltre 60.000 utenti, AppMaster consente ai clienti di creare applicazioni back-end, web e mobili, promuovendo una nuova era di sviluppo di app che dà priorità all'efficienza e all'accessibilità per un'ampia gamma di utenti.