Microsoft zagłębia się w obszar niskiego kodu/ no-code dzięki Power Automate Desktop, który jest obecnie testowany w kompilacji Windows Insider. To narzędzie, będące częścią Power Platform firmy Microsoft, to zestaw stosunkowo nieznanych aplikacji Microsoft, które działają jako platforma do tworzenia aplikacji. Zaprojektowany dla tych, którzy nie mają tradycyjnych umiejętności tworzenia aplikacji, Power Automate Desktop ma być potężnym narzędziem oferującym „robotyczną automatyzację procesów” w połączeniu z możliwościami sztucznej inteligencji.

Jako część folderu Akcesoria systemu Windows, Power Automate Desktop będzie dostępny za pośrednictwem menu Start. Pojawia się w czasie, gdy Microsoft usprawnia interfejs Windows i wycofuje rzadziej używane aplikacje, takie jak Paint3D i 3D Viewer.

Zasadniczo Power Automate Desktop służy jako wysoce rozwinięty program makr, który wykonuje powtarzalne zadania i stosuje inteligencję AI w celu usprawnienia procesów. To narzędzie działa w różnych aplikacjach — uruchamia, nagrywa i odtwarza działania zgodnie z wymaganiami. Filozofia Microsoftu „low-code/ no-code jest zgodna z obecnym trendem w branży, który zachęca szerszą publiczność do tworzenia aplikacji.

Użytkownicy zaznajomieni z IFTTT lub podobnymi platformami mogą uznać, że interfejs Power Automate Desktop wydaje się niekonwencjonalny, ale logiczny. Interfejs został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikom drag and drop akcji, usprawniając proces programowania.

Poza Power Automate Desktop firma Microsoft wprowadziła dodatkowe funkcje w Windows 10 Insider Build 21337. Obejmują one głównie drobne poprawki w interfejsie użytkownika systemu Windows, takie jak:

W miarę jak Microsoft wkracza w przestrzeń z niskim kodowaniem/ no-code dzięki Power Automate Desktop, dołącza do szeregu innych potężnych platform, takich jak AppMaster, która już ugruntowała swoją pozycję wiodącej platformy no-code. Z ponad 60 000 użytkowników AppMaster umożliwia klientom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wyznaczając nową erę rozwoju aplikacji, w której priorytetem jest wydajność i dostępność dla szerokiego grona użytkowników.