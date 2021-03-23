Microsoft углубляется в область low-code/ no-code со своим Power Automate Desktop, который в настоящее время тестируется в сборке Windows Insider. Этот инструмент, входящий в состав Microsoft Power Platform, представляет собой набор относительно неизвестных приложений Microsoft, которые служат основой для разработки приложений. Предназначенный для тех, кому не хватает традиционных навыков разработки приложений, Power Automate Desktop призван стать сверхмощным инструментом, предлагающим «роботизированную автоматизацию процессов» в сочетании с возможностями искусственного интеллекта.

Как часть папки Windows Accessories, Power Automate Desktop будет доступен через меню «Пуск». Это происходит в то время, когда Microsoft оптимизирует свой интерфейс Windows и прекращает выпуск менее используемых приложений, таких как Paint3D и 3D Viewer.

По сути, Power Automate Desktop представляет собой высокоразвитую макропрограмму, которая выполняет повторяющиеся задачи и применяет интеллект искусственного интеллекта для оптимизации процессов. Этот инструмент работает в разных приложениях — запуск, запись и воспроизведение действий по мере необходимости. Философия Майкрософт «с минимальным кодом/ no-code соответствует текущей отраслевой тенденции, которая поощряет доступ к разработке приложений для более широкой аудитории.

Пользователи, знакомые с IFTTT или аналогичными платформами, могут найти интерфейс Power Automate Desktop неортодоксальным, но логичным. Интерфейс позволяет пользователям drag and drop действия, оптимизируя процесс разработки.

Помимо Power Automate Desktop, Microsoft представила дополнительные функции в Windows 10 Insider Build 21337. Они в основном состоят из незначительных изменений в пользовательском интерфейсе Windows, таких как:

По мере того, как Microsoft продвигается вперед в сфере low-code/ no-code с Power Automate Desktop, она пополняет ряды других мощных платформ, таких как AppMaster, которая уже зарекомендовала себя как ведущая платформа no-code. С более чем 60 000 пользователей AppMaster позволяет клиентам создавать серверные, веб-приложения и мобильные приложения, отстаивая новую эру разработки приложений, в которой приоритет отдается эффективности и доступности для широкого круга пользователей.