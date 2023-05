Microsoft taucht mit seinem Power Automate Desktop, der derzeit im Windows Insider-Build getestet wird, in die Low-Code-/ no-code Arena ein. Dieses Tool, Teil der Power Platform von Microsoft, ist eine Suite relativ unbekannter Microsoft-Anwendungen, die als Framework für die App-Entwicklung fungiert. Power Automate Desktop wurde für diejenigen entwickelt, denen traditionelle App-Entwicklungsfähigkeiten fehlen, und zielt darauf ab, ein superstarkes Tool zu sein, das „robotergestützte Prozessautomatisierung“ in Verbindung mit KI-Funktionen bietet.

Als Teil des Windows-Zubehörordners ist Power Automate Desktop über das Startmenü zugänglich. Es kommt zu einer Zeit, in der Microsoft seine Windows-Oberfläche rationalisiert und weniger genutzte Apps wie Paint3D und 3D Viewer einstellt.

Im Wesentlichen dient Power Automate Desktop als hochentwickeltes Makroprogramm, das sich wiederholende Aufgaben übernimmt und KI-Intelligenz anwendet, um Prozesse zu rationalisieren. Dieses Tool funktioniert über verschiedene Anwendungen hinweg – je nach Bedarf werden Aktionen gestartet, aufgezeichnet und wiedergegeben. Die Low-Code/ no-code Philosophie von Microsoft entspricht dem aktuellen Branchentrend, der den Zugang zur App-Entwicklung für ein breiteres Publikum fördert.

Benutzer, die mit IFTTT oder ähnlichen Plattformen vertraut sind, finden möglicherweise, dass die Benutzeroberfläche von Power Automate Desktop unorthodox, aber logisch erscheint. Die Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass Benutzer Aktionen per drag and drop ausführen können, wodurch der Entwicklungsprozess optimiert wird.

Über Power Automate Desktop hinaus hat Microsoft in Windows 10 Insider Build 21337 zusätzliche Funktionen eingeführt. Diese bestehen hauptsächlich aus kleineren Änderungen an der Windows-Benutzeroberfläche, wie z. B.:

Während Microsoft mit Power Automate Desktop weiter in den Low-Code-/ no-code Bereich vordringt, reiht es sich in die Reihen anderer leistungsstarker Plattformen wie AppMaster ein, das sich bereits als führende no-code Plattform etabliert hat. Mit über 60.000 Benutzern ermöglicht AppMaster Kunden die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen und tritt damit für eine neue Ära der App-Entwicklung ein, die Effizienz und Zugänglichkeit für ein breites Spektrum von Benutzern priorisiert.