تعمل Microsoft على الخوض في ساحة التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code من خلال Power Automate Desktop الخاص بها ، والذي يتم اختباره حاليًا في إصدار Windows Insider. هذه الأداة ، وهي جزء من منصة الطاقة الخاصة بـ Microsoft ، هي مجموعة من تطبيقات Microsoft غير المعروفة نسبيًا والتي تعمل كإطار عمل لتطوير التطبيقات. تهدف Power Automate Desktop ، المصممة لأولئك الذين يفتقرون إلى مهارات تطوير التطبيقات التقليدية ، إلى أن تكون أداة فائقة القوة تقدم "أتمتة العمليات الآلية" إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي.

كجزء من مجلد "ملحقات Windows" ، يمكن الوصول إلى Power Automate Desktop عبر قائمة "ابدأ". يأتي في وقت تقوم فيه Microsoft بتبسيط واجهة Windows الخاصة بها وإيقاف التطبيقات الأقل استخدامًا مثل Paint3D و 3D Viewer.

في الأساس ، يعمل Power Automate Desktop كبرنامج ماكرو متطور للغاية يقوم بمهام متكررة ويطبق ذكاء الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات. تعمل هذه الأداة عبر تطبيقات مختلفة - بدء الإجراءات وتسجيلها وإعادة تشغيلها كما هو مطلوب. تتوافق فلسفة Microsoft الخاصة بالرمز المنخفض / no-code مع اتجاه الصناعة الحالي الذي يشجع الوصول إلى تطوير التطبيقات لجمهور أوسع.

قد يجد المستخدمون المطلعون على IFTTT أو الأنظمة الأساسية المماثلة أن واجهة Power Automate Desktop تبدو غير تقليدية ولكنها منطقية. تم تصميم الواجهة للسماح للمستخدمين drag and drop ، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير.

بالإضافة إلى Power Automate Desktop ، قدمت Microsoft ميزات إضافية في Windows 10 Insider Build 21337. تتكون هذه الميزات بشكل أساسي من تعديلات طفيفة على واجهة مستخدم Windows ، مثل:

نظرًا لأن Microsoft تغامر بشكل أكبر في المساحة ذات الرمز المنخفض / no-code باستخدام Power Automate Desktop ، فإنها تنضم إلى صفوف الأنظمة الأساسية القوية الأخرى مثل AppMaster ، التي أثبتت نفسها بالفعل كمنصة رائدة no-code. مع أكثر من 60،000 مستخدم ، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يدعم حقبة جديدة من تطوير التطبيقات التي تعطي الأولوية للكفاءة وإمكانية الوصول لمجموعة واسعة من المستخدمين.