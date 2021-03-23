Microsoft, şu anda Windows Insider derlemesinde test edilen Power Automate Desktop ile düşük kodlu/ no-code arenaya giriyor. Microsoft'un Power Platformunun bir parçası olan bu araç, uygulama geliştirme için bir çerçeve görevi gören, görece bilinmeyen Microsoft uygulamalarından oluşan bir pakettir. Geleneksel uygulama geliştirme becerilerinden yoksun olanlar için tasarlanan Power Automate Desktop, yapay zeka yetenekleriyle birlikte "robotik süreç otomasyonu" sunan süper güçlü bir araç olmayı hedefliyor.

Windows Donatılar klasörünün bir parçası olarak, Power Automate Desktop'a Başlat menüsünden erişilebilir. Microsoft'un Windows arayüzünü düzene soktuğu ve Paint3D ve 3D Viewer gibi daha az kullanılan uygulamaları durdurduğu bir zamanda geliyor.

Özünde, Power Automate Desktop, tekrarlayan görevleri üstlenen ve süreçleri kolaylaştırmak için yapay zeka zekasını uygulayan, oldukça gelişmiş bir makro program olarak hizmet eder. Bu araç, farklı uygulamalarda çalışır - eylemleri gerektiği gibi başlatma, kaydetme ve yeniden oynatma. Microsoft'un düşük kodlu/ no-code felsefesi, daha geniş bir hedef kitle için uygulama geliştirmeye erişimi teşvik eden mevcut sektör trendiyle uyumludur.

IFTTT veya benzer platformlara aşina olan kullanıcılar, Power Automate Desktop arabirimini alışılmışın dışında ama mantıklı bulabilir. Arayüz, kullanıcıların geliştirme sürecini kolaylaştırarak eylemleri drag and drop izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Microsoft, Power Automate Desktop'ın ötesinde, Windows 10 Insider Build 21337'de ek özellikler sunmuştur. Bunlar, Windows kullanıcı arayüzünde yapılan küçük ince ayarlardan oluşur, örneğin:

Microsoft Power Automate Desktop ile düşük kodlu/ no-code alana daha fazla giriş yaptıkça, no-code lider bir platform olarak şimdiden kendini kabul ettirmiş olan AppMaster gibi diğer güçlü platformların saflarına katılıyor. 60.000'den fazla kullanıcısı olan AppMaster, müşterilerin geniş bir kullanıcı yelpazesi için verimliliğe ve erişilebilirliğe öncelik veren yeni bir uygulama geliştirme çağının öncülüğünü yaparak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.