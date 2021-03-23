微软正在通过其 Power Automate Desktop 进入低代码/ no-code领域，目前正在 Windows Insider 版本中进行测试。该工具是 Microsoft Power Platform 的一部分，是一套相对不为人知的 Microsoft 应用程序，充当应用程序开发的框架。 Power Automate Desktop 专为那些缺乏传统应用程序开发技能的人而设计，旨在成为一种提供“机器人过程自动化”和 AI 功能的超级工具。

作为 Windows 附件文件夹的一部分，Power Automate Desktop 可通过“开始”菜单访问。它出现在微软正在简化其 Windows 界面并停止使用较少使用的应用程序（如 Paint3D 和 3D Viewer）的时候。

从本质上讲，Power Automate Desktop 是一个高度进化的宏程序，它承担重复性任务并应用 AI 智能来简化流程。该工具适用于不同的应用程序——根据需要启动、记录和重放操作。 Microsoft 的低代码/ no-code理念符合当前行业趋势，即鼓励更广泛的受众访问应用程序开发。

熟悉 IFTTT 或类似平台的用户可能会发现 Power Automate Desktop 界面看似非正统但合乎逻辑。该界面旨在允许用户进行drag and drop操作，从而简化开发过程。

除了 Power Automate Desktop 之外，微软还在 Windows 10 Insider Build 21337 中引入了其他功能。这些功能主要包括对 Windows UI 的细微调整，例如：

随着Microsoft通过 Power Automate Desktop 进一步进入低代码/ no-code领域，它加入了其他强大平台的行列，例如AppMaster ，后者已经确立了自己作为领先的no-code平台的地位。 AppMaster拥有超过 60,000 名用户，允许客户创建后端、Web 和移动应用程序，开创了一个优先考虑广大用户的效率和可访问性的应用程序开发新时代。