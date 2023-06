Microsoft a récemment confirmé que la prise en charge expérimentale par des navigateurs tiers du service d'intelligence artificielle Bing Chat commençait à se généraliser, ouvrant ainsi la voie à une base d'utilisateurs plus large. Au départ, Bing Chat était exclusivement disponible pour les propriétaires de PC via le navigateur web Edge. Toutefois, Microsoft étudie la possibilité d'étendre le service à d'autres navigateurs importants, tels que Google Chrome et Safari d'Apple.

Le mois dernier, Mikhail Parakhin, responsable de la publicité et des services web de Microsoft, a annoncé son intention d'expérimenter la prise en charge de navigateurs tiers pour Bing Chat à partir du mois de juin. La société est en train de tenir sa promesse, comme en témoigne le nombre croissant d'utilisateurs capables d'accéder au service par le biais de navigateurs alternatifs.

Un récent fil de discussion sur la page Bing Reddit présentait des captures d'écran de Bing Chat fonctionnant avec succès dans les navigateurs Safari et Chrome. Cette expansion augmente considérablement l'audience potentielle de Bing Chat, compte tenu de la part de marché détenue par ces plateformes.

Selon les derniers chiffres de StatCounter, Google Chrome est en tête avec 66,02 % de parts de marché, tandis qu'Apple Safari occupe la deuxième place avec 12,79 %. Microsoft Edge occupe la troisième place avec 9,91 %. L'inclusion de Chrome et de Safari est une décision stratégique qui pourrait faciliter la pénétration de Bing Chat sur le vaste marché actuellement dominé par les deux principaux navigateurs.

Toutefois, il est prévu que Microsoft maintienne une base d'utilisateurs limitée pour Bing Chat sur Chrome et Safari au cours de la phase de test initiale. Une fois que le support aura été évalué en profondeur, l'entreprise décidera probablement de l'étendre plus largement et d'en ouvrir l'accès à un plus grand nombre.

Cette annonce témoigne de la volonté de Microsoft d'étendre son service de chatbot AI et de répondre aux besoins d'un nombre croissant d'utilisateurs sur différentes plateformes. Ce développement met également en évidence la tendance croissante des entreprises à adopter des solutions "low-code" et "no-code" pour créer des produits technologiques innovants qui répondent aux divers besoins des consommateurs.

