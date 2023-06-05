أكدت Microsoft مؤخرًا أن دعمها التجريبي لمتصفح الطرف الثالث لخدمة Bing Chat chatbot AI بدأ في الظهور ، مما يفتح الأبواب لقاعدة مستخدمين أكثر شمولاً. في البداية ، كان Bing Chat متاحًا حصريًا لمالكي أجهزة الكمبيوتر عبر متصفح الويب Edge. ومع ذلك ، تقوم Microsoft بفحص جدوى توسيع الخدمة لتشمل دعمًا لمتصفحات بارزة أخرى ، مثل Google Chrome و Apple's Safari.

في الشهر الماضي ، أعلن رئيس خدمات الويب والإعلان في Microsoft ، ميخائيل باراخين ، عن خطط لتجربة إضافة دعم لمتصفحات الطرف الثالث لـ Bing Chat بدءًا من يونيو. تفي الشركة الآن بهذا الوعد ، كما يتضح من العدد المتزايد من المستخدمين القادرين على الوصول إلى الخدمة من خلال متصفحات بديلة.

عرض موضوع حديث على صفحة Bing Reddit لقطات شاشة من Bing Chat تعمل بنجاح داخل متصفحات Safari و Chrome. يزيد هذا التوسع بشكل كبير من الجمهور المحتمل لـ Bing Chat ، نظرًا لحصة السوق التي تحتفظ بها هذه المنصات.

وفقًا لأحدث الأرقام من StatCounter ، يتصدر Google Chrome الحزمة بحصة سوقية تبلغ 66.02٪ ، بينما يحتل Apple Safari المركز الثاني بحصة 12.79٪. يحتل Microsoft Edge المرتبة الثالثة بنسبة 9.91٪. يعد تضمين Chrome و Safari خطوة إستراتيجية يمكن أن تسهل تغلغل Bing Chat في السوق الواسع الذي يهيمن عليه حاليًا أعلى متصفحين.

ومع ذلك ، من المتوقع أن تحتفظ Microsoft بقاعدة مستخدمين محدودة لـ Bing Chat على Chrome و Safari أثناء مرحلة الاختبار الأولية. بمجرد تقييم الدعم بدقة ، من المرجح أن تقرر الشركة ما إذا كانت ستوسع نطاقه على نطاق أوسع وفتح الوصول إلى جمهور أكبر.

يُظهر هذا الإعلان التزام Microsoft بتوسيع خدمة chatbot AI الخاصة بها وتلبية احتياجات عدد متزايد من المستخدمين عبر منصات مختلفة. يسلط هذا التطور الضوء أيضًا على الاتجاه المتنامي للشركات التي تتبنى حلولًا منخفضة الشفرات وبدون أكواد لإنشاء منتجات تقنية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.

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