微软最近证实，其实验性的第三方浏览器对必应聊天机器人人工智能服务的支持开始推出，为更广泛的用户群打开了大门。最初，Bing Chat只通过Edge网络浏览器向PC用户提供。然而，微软正在研究扩大该服务的可行性，以包括对其他著名浏览器的支持，如谷歌浏览器和苹果的Safari。

上个月，微软的广告和网络服务主管米哈伊尔-帕拉金宣布，计划从6月开始试验为必应聊天增加对第三方浏览器的支持。该公司现在正在兑现这一承诺，越来越多的用户能够通过其他浏览器访问该服务就是证明。

最近，Bing Reddit页面上的一个主题是Bing Chat在Safari和Chrome浏览器中成功运行的截图。鉴于这些平台所占的市场份额，这种扩展大大增加了必应聊天的潜在受众。

根据StatCounter的最新数据，谷歌Chrome浏览器以66.02%的市场份额领先，而苹果Safari浏览器则以12.79%的份额位居第二。微软Edge排名第三，占9.91%。纳入Chrome和Safari是一个战略举措，可以促进Bing Chat渗透到目前由前两个浏览器主导的广阔市场。

然而，预计在最初的测试阶段，微软将在Chrome和Safari上为必应聊天保持有限的用户群。一旦对该支持进行了彻底的评估，该公司可能会决定是否更广泛地扩展它，并向更大的受众开放访问。

这一宣布显示了微软致力于扩大其聊天机器人人工智能服务，并满足不同平台上越来越多的用户。这一发展也凸显了公司拥抱低代码和无代码解决方案，创造创新科技产品，满足不同消费者需求的日益增长趋势。

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