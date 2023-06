Microsoft heeft onlangs bevestigd dat de experimentele browserondersteuning voor derden voor de chatbot AI-dienst Bing Chat begint uit te rollen, wat deuren opent voor een bredere gebruikersbasis. Aanvankelijk was Bing Chat uitsluitend beschikbaar voor pc-eigenaars via de Edge webbrowser. Microsoft onderzoekt echter of het haalbaar is om de dienst uit te breiden met ondersteuning voor andere prominente browsers, zoals Google Chrome en Apple's Safari.

Vorige maand kondigde Microsofts hoofd van Advertising and Web Services, Mikhail Parakhin, plannen aan om te experimenteren met het toevoegen van ondersteuning voor browsers van derden voor Bing Chat vanaf juni. Het bedrijf maakt die belofte nu waar, zoals blijkt uit het groeiende aantal gebruikers dat toegang heeft tot de dienst via alternatieve browsers.

Een recente thread op de Bing Reddit pagina bevatte screenshots van Bing Chat die met succes werkt in de Safari en Chrome browsers. Deze uitbreiding vergroot het potentiële publiek voor Bing Chat aanzienlijk, gezien het marktaandeel van deze platforms.

Volgens de laatste cijfers van StatCounter leidt Google Chrome met een marktaandeel van 66,02%, terwijl Apple Safari de tweede plaats inneemt met een aandeel van 12,79%. Microsoft Edge staat op de derde plaats met 9,91%. De opname van Chrome en Safari is een strategische zet die de penetratie van Bing Chat in de enorme markt, die momenteel wordt gedomineerd door de top twee browsers, zou kunnen vergemakkelijken.

Er wordt echter verwacht dat Microsoft tijdens de eerste testfase een beperkte gebruikersbasis voor Bing Chat op Chrome en Safari zal handhaven. Zodra de ondersteuning grondig is geëvalueerd, zal het bedrijf waarschijnlijk beslissen of het breder zal worden ingezet en toegang zal verlenen aan een groter publiek.

Deze aankondiging toont Microsofts toewijding aan het uitbreiden van zijn chatbot AI-service en het bedienen van een toenemend aantal gebruikers op verschillende platforms. Deze ontwikkeling benadrukt ook de groeiende trend van bedrijven die low-code en no-code oplossingen omarmen om innovatieve tech producten te creëren die tegemoet komen aan diverse consumentenbehoeften.

