A Microsoft confirmou recentemente que o seu suporte experimental para navegadores de terceiros para o serviço de IA chatbot do Bing Chat está a começar a ser implementado, abrindo portas para uma base de utilizadores mais alargada. Inicialmente, o Bing Chat estava disponível exclusivamente para proprietários de PCs através do navegador Edge. No entanto, a Microsoft está a analisar a viabilidade de expandir o serviço para incluir suporte para outros navegadores importantes, como o Google Chrome e o Safari da Apple.

No mês passado, o chefe de Publicidade e Serviços Web da Microsoft, Mikhail Parakhin, anunciou planos para experimentar a adição de suporte para navegadores de terceiros para o Bing Chat a partir de Junho. A empresa está agora a cumprir essa promessa, tal como evidenciado pelo número crescente de utilizadores capazes de aceder ao serviço através de browsers alternativos.

Um tópico recente na página do Bing Reddit apresentou capturas de ecrã do Bing Chat a funcionar com sucesso nos navegadores Safari e Chrome. Esta expansão aumenta significativamente o público potencial do Bing Chat, dada a quota de mercado detida por estas plataformas.

De acordo com os últimos números da StatCounter, o Google Chrome lidera o grupo com 66,02% de quota de mercado, enquanto o Apple Safari ocupa o segundo lugar com uma quota de 12,79%. O Microsoft Edge ocupa o terceiro lugar, com 9,91%. A inclusão do Chrome e do Safari é um movimento estratégico que pode facilitar a penetração do Bing Chat no vasto mercado actualmente dominado pelos dois principais navegadores.

No entanto, prevê-se que a Microsoft mantenha uma base de utilizadores limitada para o Bing Chat no Chrome e no Safari durante a fase inicial de testes. Depois de o suporte ter sido avaliado exaustivamente, a empresa decidirá provavelmente se o alarga de forma mais ampla e se abre o acesso a um público mais vasto.

Este anúncio mostra o compromisso da Microsoft em expandir o seu serviço de chatbot AI e atender a um número crescente de utilizadores em várias plataformas. Este desenvolvimento também realça a tendência crescente de empresas que adoptam soluções de baixo código e sem código para criar produtos tecnológicos inovadores que satisfaçam as diversas necessidades dos consumidores.

