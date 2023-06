Microsoft ha recentemente confermato che il supporto sperimentale di browser di terze parti per il servizio di chatbot AI Bing Chat sta iniziando a diffondersi, aprendo le porte a una base di utenti più ampia. Inizialmente, Bing Chat era disponibile esclusivamente per i possessori di PC tramite il browser Web Edge. Tuttavia, Microsoft sta valutando la possibilità di espandere il servizio per includere il supporto ad altri browser importanti, come Google Chrome e Safari di Apple.

Il mese scorso, il responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, Mikhail Parakhin, ha annunciato l'intenzione di sperimentare l'aggiunta del supporto a browser di terze parti per Bing Chat a partire da giugno. L'azienda sta ora mantenendo la promessa, come dimostra il crescente numero di utenti in grado di accedere al servizio attraverso browser alternativi.

In una recente discussione sulla pagina Reddit di Bing sono state mostrate schermate di Bing Chat che funzionano con successo con i browser Safari e Chrome. Questa espansione aumenta significativamente il pubblico potenziale di Bing Chat, data la quota di mercato detenuta da queste piattaforme.

Secondo gli ultimi dati di StatCounter, Google Chrome è in testa con il 66,02% di quota di mercato, mentre Apple Safari è al secondo posto con il 12,79%. Microsoft Edge è al terzo posto con il 9,91%. L'inclusione di Chrome e Safari è una mossa strategica che potrebbe facilitare la penetrazione di Bing Chat nel vasto mercato attualmente dominato dai due browser principali.

Tuttavia, si prevede che Microsoft manterrà una base di utenti limitata per Bing Chat su Chrome e Safari durante la fase iniziale di test. Una volta valutato a fondo il supporto, l'azienda deciderà probabilmente se estenderlo in modo più ampio e aprire l'accesso a un pubblico più vasto.

Questo annuncio dimostra l'impegno di Microsoft nell'espandere il suo servizio di chatbot AI e nel soddisfare un numero sempre maggiore di utenti su varie piattaforme. Questo sviluppo evidenzia anche la crescente tendenza delle aziende ad adottare soluzioni low-code e no-code per creare prodotti tecnologici innovativi che soddisfino le diverse esigenze dei consumatori.

Con l'aumento della domanda di questi servizi, le piattaforme come AppMaster.io consentono alle aziende e agli sviluppatori di creare applicazioni all'avanguardia senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica, con conseguenti processi di sviluppo più rapidi ed economici. Le soluzioni robuste, flessibili e scalabili offerte da AppMaster.io continuano a occupare una posizione di rilievo nel settore tecnologico in rapida evoluzione.