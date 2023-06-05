Microsoft kısa bir süre önce, Bing Chat chatbot AI hizmeti için deneysel üçüncü taraf tarayıcı desteğinin kullanıma sunulmaya başladığını doğruladı ve daha geniş bir kullanıcı tabanı için kapıları açtı. Başlangıçta, Bing Chat, Edge web tarayıcısı aracılığıyla PC sahiplerine özel olarak mevcuttu. Ancak Microsoft, hizmeti Google Chrome ve Apple'ın Safari'si gibi diğer önde gelen tarayıcıları da içerecek şekilde genişletmenin fizibilitesini inceliyor.

Geçen ay, Microsoft'un Reklamcılık ve Web Hizmetleri başkanı Mikhail Parakhin, Haziran ayından itibaren Bing Chat için üçüncü taraf tarayıcılar için destek eklemeyi denemeyi planladığını duyurdu. Hizmete alternatif tarayıcılar aracılığıyla erişebilen kullanıcı sayısının artmasının da gösterdiği gibi, şirket şimdi bu sözünü yerine getiriyor.

Bing Reddit sayfasındaki yeni bir ileti dizisinde, Safari ve Chrome tarayıcılarında başarıyla çalışan Bing Chat'in ekran görüntüleri yer aldı. Bu genişleme, bu platformların sahip olduğu pazar payı göz önüne alındığında, Bing Chat'in potansiyel hedef kitlesini önemli ölçüde artırıyor.

StatCounter'ın son rakamlarına göre, Google Chrome %66,02 pazar payıyla birinci sırada yer alırken, Apple Safari %12,79 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Microsoft Edge %9,91 ile üçüncü sırada yer alıyor. Chrome ve Safari'nin dahil edilmesi, Bing Chat'in şu anda en iyi iki tarayıcının hakim olduğu geniş pazara girmesini kolaylaştırabilecek stratejik bir harekettir.

Ancak, Microsoft'un ilk test aşamasında Chrome ve Safari'de Bing Chat için sınırlı bir kullanıcı tabanına sahip olması beklenmektedir. Destek kapsamlı bir şekilde değerlendirildikten sonra, şirket muhtemelen desteği daha geniş bir kitleye sunup sunmayacağına karar verecektir.

Bu duyuru, Microsoft'un chatbot yapay zeka hizmetini genişletme ve çeşitli platformlarda artan sayıda kullanıcıya hizmet sağlama taahhüdünü göstermektedir. Bu gelişme aynı zamanda, farklı tüketici ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi teknoloji ürünleri oluşturmak için az kodlu ve kodsuz çözümleri benimseyen şirketlerin artan eğilimini de vurgulamaktadır.

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