Компания Microsoft недавно подтвердила, что экспериментальная поддержка чат-бота ИИ службы Bing Chat в браузерах сторонних производителей начинает распространяться, открывая двери для более широкой базы пользователей. Первоначально Bing Chat был доступен исключительно для владельцев ПК через веб-браузер Edge. Однако Microsoft изучает возможность расширения сервиса до поддержки других известных браузеров, таких как Google Chrome и Safari от Apple.

В прошлом месяце руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин объявил о планах эксперимента по добавлению поддержки сторонних браузеров для Bing Chat, начиная с июня. Сейчас компания выполняет это обещание, о чем свидетельствует растущее число пользователей, которые могут получить доступ к сервису через альтернативные браузеры.

В недавней теме на странице Bing Reddit были представлены скриншоты Bing Chat, успешно работающего в браузерах Safari и Chrome. Такое расширение значительно увеличивает потенциальную аудиторию Bing Chat, учитывая долю рынка, занимаемую этими платформами.

Согласно последним данным StatCounter, Google Chrome лидирует с долей рынка 66,02%, а Apple Safari занимает второе место с долей 12,79%. Microsoft Edge занимает третье место с долей 9,91%. Включение Chrome и Safari - стратегический ход, который может облегчить Bing Chat проникновение на обширный рынок, где в настоящее время доминируют два ведущих браузера.

Однако предполагается, что на начальном этапе тестирования Microsoft будет поддерживать ограниченную базу пользователей Bing Chat в Chrome и Safari. После того, как поддержка будет тщательно оценена, компания, вероятно, решит, стоит ли расширять ее и открывать доступ для более широкой аудитории.

Это объявление демонстрирует стремление Microsoft расширить свой сервис ИИ чатботов и обслуживать все большее число пользователей на различных платформах. Это событие также подчеркивает растущую тенденцию компаний, использующих low-code/no-code решения для создания инновационных технологических продуктов, удовлетворяющих разнообразные потребности потребителей.

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