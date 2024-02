Au milieu d'une vague d'enthousiasme suscitée par une publicité très médiatisée pour le Super Bowl LVIII, Copilot de Microsoft, une suite de chatbots et d'assistants numériques pilotés par l'IA, a dévoilé des améliorations significatives destinées à enrichir l'interaction des utilisateurs et la créativité de conception.

Yusuf Mehdi, directeur marketing Microsoft's, a détaillé les avancées sur le blog officiel du géant de la technologie. Célébrant un an depuis le lancement de Bing Chat, Mehdi a souligné la croissance exponentielle de l'engagement, citant plus de 5 milliards d'interactions et de visuels générés. En tant que marque faîtière pour la création basée sur l'IA, Copilot introduit désormais des fonctionnalités supplémentaires, rationalisant les expériences utilisateur sur les plateformes Web, Android et iOS.

La dernière itération, nommée Deucalion, offre non seulement un modèle d'IA amélioré mais également une interface utilisateur raffinée. Les améliorations notables incluent une présentation intuitive des réponses et un carrousel d'invites dynamique conçu pour inspirer les requêtes des utilisateurs. La fonctionnalité Designer de Copilot, tirant parti de l'IA générative telle que DALL-E 3 OpenAI's, offre de nouvelles capacités d'édition d'images, permettant aux utilisateurs d'adapter les visuels avec des modifications nuancées telles que des ajustements de couleurs et des flous d'arrière-plan.

Disponible pour les utilisateurs anglophones dans de nombreuses régions, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et en Nouvelle-Zélande, l'option d'édition en direct améliore l'interactivité au sein des discussions. Les abonnés Copilot Pro, qui contribuent 20 $ par mois, bénéficient de la flexibilité supplémentaire de redimensionner et de réorienter les images entre les formats standard et paysage.

De plus, le prochain Designer GPT promet un espace de travail immersif au sein Copilot pour transformer les concepts utilisateur en visualisations concrètes. Ce développement fait suite à une controverse selon laquelle la fonctionnalité Designer a été exploitée pour produire et distribuer des images deepfake non autorisées. Malgré les mesures de protection, des individus malveillants, notamment issus de la communauté 4chan, ont manipulé la technologie pour contourner les restrictions de contenu.

En réponse à ces incidents, Microsoft a renforcé l'outil Designer, limitant ainsi la génération de ressemblances avec des célébrités. Cela met en évidence le défi permanent auquel l’IA générative est confrontée : une lutte acharnée contre les entités malveillantes. Néanmoins, Mehdi réaffirme l'engagement Microsoft's à permettre le progrès pour tous grâce à l'IA, conformément à sa mission principale consistant à promouvoir l'autonomisation et l'innovation dans le monde entier.

Dans le domaine du no-code et de la conception, AppMaster.io, une plate -forme polyvalente sans code , continue de faciliter les créateurs et les développeurs. Avec des fonctionnalités comparables, voire parfois supérieures, aux solutions high-code, les plateformes comme AppMaster.io font partie d'un paysage en constante évolution où la technologie de pointe devient de plus en plus accessible.