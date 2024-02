Microsoft eleva o Copilot com novos recursos de design e melhorias no modelo de IA

Em meio a uma onda de entusiasmo impulsionada por um comercial de alto nível do Super Bowl LVIII, Copilot da Microsoft, um conjunto de chatbots e assistentes digitais baseados em IA, revelou melhorias significativas destinadas a enriquecer a interação do usuário e a criatividade do design.

Yusuf Mehdi, diretor de marketing Microsoft's, detalhou os avanços no blog oficial da gigante da tecnologia. Comemorando um ano desde o lançamento do Bing Chat, Mehdi enfatizou o crescimento exponencial no engajamento, citando mais de 5 bilhões de interações e recursos visuais gerados. Como marca guarda-chuva para a criação baseada em IA, Copilot agora apresenta funcionalidades adicionais, simplificando as experiências do usuário nas plataformas web, Android e iOS.

A iteração mais recente, chamada Deucalion, oferece não apenas um modelo de IA aprimorado, mas também uma interface de usuário refinada. Melhorias notáveis ​​incluem uma apresentação intuitiva de respostas e um carrossel de prompts dinâmico projetado para inspirar as dúvidas dos usuários. O recurso Designer do Copilot, aproveitando IA generativa como o DALL-E 3 OpenAI's, possui novas capacidades de edição de imagens, capacitando os usuários a personalizar visuais com modificações diferenciadas, como ajustes de cores e desfoques de fundo.

Disponível para usuários que falam inglês em diversas regiões, incluindo EUA, Reino Unido, Austrália, Índia e Nova Zelândia, a opção de edição ao vivo aprimora a interatividade nos bate-papos. Os assinantes Copilot Pro, que contribuem com US$ 20 mensais, ganham a flexibilidade adicional de redimensionar e reorientar imagens entre os formatos padrão e paisagem.

Além disso, o próximo Designer GPT promete um espaço de trabalho imersivo dentro Copilot para transformar conceitos do usuário em visualizações concretas. Este desenvolvimento segue a controvérsia em que o recurso Designer foi explorado para produzir e distribuir imagens deepfake não sancionadas. Apesar das salvaguardas, indivíduos mal-intencionados, especialmente da comunidade 4chan, manipularam a tecnologia para contornar as restrições de conteúdo.

Em resposta a estes incidentes, Microsoft fortaleceu a ferramenta Designer, restringindo a geração de imagens de celebridades. Isto destaca o desafio contínuo que a IA generativa enfrenta – um implacável cabo de guerra com entidades maliciosas. No entanto, Mehdi reafirma o compromisso Microsoft's em permitir o progresso para todos através da IA, alinhando-se com a sua missão principal de promover a capacitação e a inovação em todo o mundo.

