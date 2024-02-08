تعمل Microsoft على رفع مستوى مساعد الطيار بميزات التصميم الجديدة وتحسينات نموذج الذكاء الاصطناعي

وسط موجة من الإثارة مدفوعة بإعلان تجاري رفيع المستوى لـ Super Bowl LVIII، كشف Copilot من Microsoft ، وهو عبارة عن مجموعة من روبوتات الدردشة والمساعدين الرقميين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، عن تحسينات مهمة تهدف إلى إثراء تفاعل المستخدم والإبداع في التصميم.

قام Yusuf Mehdi ، المدير التنفيذي للتسويق Microsoft's ، بتفصيل التطورات على المدونة الرسمية لعملاق التكنولوجيا. احتفالًا بمرور عام على إطلاق Bing Chat ، أكد Mehdi على النمو الهائل في المشاركة، مستشهدًا بأكثر من 5 مليار تفاعل ومرئيات تم إنشاؤها. باعتبارها العلامة التجارية الشاملة للإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تقدم Copilot الآن وظائف إضافية، مما يعمل على تبسيط تجارب المستخدم عبر منصات الويب و Android و iOS.

الإصدار الأخير، المسمى Deucalion، لا يقدم نموذجًا محسنًا للذكاء الاصطناعي فحسب، بل يوفر أيضًا واجهة مستخدم محسنة. تتضمن التحسينات الملحوظة عرضًا تقديميًا بديهيًا للاستجابات ودائرة مطالبة ديناميكية مصممة لإلهام استفسارات المستخدم. تتميز ميزة المصمم في Copilot ، التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل DALL-E 3 OpenAI's ، بقدرات جديدة لتحرير الصور، مما يمكّن المستخدمين من تخصيص العناصر المرئية باستخدام تعديلات دقيقة مثل تعديلات الألوان وتمويه الخلفية.

متاح للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في العديد من المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والهند ونيوزيلندا، ويعزز خيار التحرير المباشر التفاعل داخل الدردشات. يحصل مشتركو Copilot Pro ، الذين يساهمون بمبلغ 20 دولارًا شهريًا، على مرونة إضافية في تغيير حجم الصور وإعادة توجيهها بين التنسيقات القياسية والأفقية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد برنامج Designer GPT القادم بمساحة عمل غامرة داخل Copilot لتحويل مفاهيم المستخدم إلى تصورات ملموسة. يأتي هذا التطور في أعقاب جدل حول استغلال ميزة المصمم لإنتاج وتوزيع صور مزيفة عميقة غير مصرح بها. وعلى الرغم من الضمانات، فقد تلاعب أفراد ضارون، وخاصة من مجتمع 4chan، بالتكنولوجيا للتحايل على قيود المحتوى.

رداً على هذه الأحداث، قامت Microsoft بتعزيز أداة المصمم، مما أدى إلى الحد من ظهور صور المشاهير. وهذا يسلط الضوء على التحدي المستمر الذي يواجهه الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو صراع لا هوادة فيه مع الكيانات الخبيثة. ومع ذلك، يؤكد مهدي التزام Microsoft's بتمكين التقدم للجميع من خلال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التمكين والابتكار في جميع أنحاء العالم.

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