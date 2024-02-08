Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта

На фоне волнения, вызванного громкой рекламой Super Bowl LVIII, Microsoft Copilot, набор чат-ботов и цифровых помощников, управляемых искусственным интеллектом, представил значительные улучшения, призванные улучшить взаимодействие с пользователем и повысить креативность дизайна.

Yusuf Mehdi, директор по маркетингу Microsoft's, подробно рассказал о достижениях в официальном блоге технологического гиганта. Отмечая год со дня запуска Bing Chat, Mehdi подчеркнул экспоненциальный рост вовлеченности, сославшись на более чем 5 миллиардов взаимодействий и созданных визуальных эффектов. Copilot являющийся головным брендом для творчества на основе искусственного интеллекта, теперь представляет дополнительные функции, оптимизирующие взаимодействие с пользователем на веб-платформах, платформах Android и iOS.

Последняя версия, названная Deucalion, предлагает не только улучшенную модель искусственного интеллекта, но и усовершенствованный пользовательский интерфейс. Заметные улучшения включают интуитивно понятное представление ответов и динамическую карусель подсказок, призванную стимулировать запросы пользователей. Функция Designer в Copilot, использующая генеративный искусственный интеллект, такой как DALL-E 3 OpenAI's, может похвастаться новыми возможностями редактирования изображений, позволяя пользователям адаптировать визуальные эффекты с помощью таких тонких модификаций, как настройка цвета и размытие фона.

Опция редактирования в реальном времени, доступная для англоговорящих пользователей во многих регионах, включая США, Великобританию, Австралию, Индию и Новую Зеландию, повышает интерактивность в чатах. Подписчики Copilot Pro, которые вносят 20 долларов США в месяц, получают дополнительную гибкость в изменении размера и ориентации изображений между стандартным и альбомным форматами.

Кроме того, предстоящий Designer GPT обещает создать в Copilot иммерсивное рабочее пространство для преобразования пользовательских концепций в конкретные визуализации. Эта разработка последовала за разногласиями, когда функция Designer использовалась для создания и распространения несанкционированных дипфейковых изображений. Несмотря на меры безопасности, злоумышленники, особенно из сообщества 4chan, манипулировали технологией, чтобы обойти ограничения на контент.

В ответ на эти инциденты Microsoft усилила инструмент Designer, ограничив создание изображений знаменитостей. Это подчеркивает постоянную проблему, с которой сталкивается генеративный ИИ — беспощадное перетягивание каната с вредоносными объектами. Тем не менее, Мехди подтверждает приверженность Microsoft's обеспечению прогресса для всех посредством искусственного интеллекта, что соответствует их основной миссии по расширению возможностей и инноваций во всем мире.

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