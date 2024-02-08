Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта

08, фев. 2024
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта

На фоне волнения, вызванного громкой рекламой Super Bowl LVIII, Microsoft Copilot, набор чат-ботов и цифровых помощников, управляемых искусственным интеллектом, представил значительные улучшения, призванные улучшить взаимодействие с пользователем и повысить креативность дизайна.

Yusuf Mehdi, директор по маркетингу Microsoft's, подробно рассказал о достижениях в официальном блоге технологического гиганта. Отмечая год со дня запуска Bing Chat, Mehdi подчеркнул экспоненциальный рост вовлеченности, сославшись на более чем 5 миллиардов взаимодействий и созданных визуальных эффектов. Copilot являющийся головным брендом для творчества на основе искусственного интеллекта, теперь представляет дополнительные функции, оптимизирующие взаимодействие с пользователем на веб-платформах, платформах Android и iOS.

Последняя версия, названная Deucalion, предлагает не только улучшенную модель искусственного интеллекта, но и усовершенствованный пользовательский интерфейс. Заметные улучшения включают интуитивно понятное представление ответов и динамическую карусель подсказок, призванную стимулировать запросы пользователей. Функция Designer в Copilot, использующая генеративный искусственный интеллект, такой как DALL-E 3 OpenAI's, может похвастаться новыми возможностями редактирования изображений, позволяя пользователям адаптировать визуальные эффекты с помощью таких тонких модификаций, как настройка цвета и размытие фона.

Опция редактирования в реальном времени, доступная для англоговорящих пользователей во многих регионах, включая США, Великобританию, Австралию, Индию и Новую Зеландию, повышает интерактивность в чатах. Подписчики Copilot Pro, которые вносят 20 долларов США в месяц, получают дополнительную гибкость в изменении размера и ориентации изображений между стандартным и альбомным форматами.

Кроме того, предстоящий Designer GPT обещает создать в Copilot иммерсивное рабочее пространство для преобразования пользовательских концепций в конкретные визуализации. Эта разработка последовала за разногласиями, когда функция Designer использовалась для создания и распространения несанкционированных дипфейковых изображений. Несмотря на меры безопасности, злоумышленники, особенно из сообщества 4chan, манипулировали технологией, чтобы обойти ограничения на контент.

В ответ на эти инциденты Microsoft усилила инструмент Designer, ограничив создание изображений знаменитостей. Это подчеркивает постоянную проблему, с которой сталкивается генеративный ИИ — беспощадное перетягивание каната с вредоносными объектами. Тем не менее, Мехди подтверждает приверженность Microsoft's обеспечению прогресса для всех посредством искусственного интеллекта, что соответствует их основной миссии по расширению возможностей и инноваций во всем мире.

В сфере дизайна и no-code AppMaster.io, универсальная платформа без кода , продолжает помогать как создателям, так и разработчикам. Такие платформы, как AppMaster.io, обладают функциями, сравнимыми с решениями высокого кода, а иногда даже превосходящими их, и являются частью постоянно развивающегося ландшафта, в котором передовые технологии становятся все более доступными.

Похожие статьи

Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
date 09, фев. 2024
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
Google объявляет новую эру цифровой помощи с Gemini Advanced в рамках премиального плана Google One AI. Откройте расширенные возможности, такие как сложное программирование и творческий подход, за 19,99 доллара США в месяц.
AI Android IOS
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
date 09, фев. 2024
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
Applitools представляет функцию «автономный режим» в своей интеллектуальной платформе тестирования, объединяющую тестирование на основе кода и тестирование без кода для повышения скорости и качества доставки цифровых продуктов.
Automation AI Software
OpenSilver 2.1 повышает уровень дизайна веб-приложений благодаря интеграции F# и расширенному набору инструментов пользовательского интерфейса
date 08, фев. 2024
OpenSilver 2.1 повышает уровень дизайна веб-приложений благодаря интеграции F# и расширенному набору инструментов пользовательского интерфейса
OpenSilver представила революционное обновление 2.1, в котором F# объединяет функциональное кодирование с возможностями пользовательского интерфейса XAML, а также расширяет набор инструментов пользовательского интерфейса для содействия инновационному веб-дизайну.
Development Open Source
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь