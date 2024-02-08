Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot

在备受瞩目的第五十八届超级碗广告引发的一阵兴奋中， Microsoft的Copilot （一套人工智能驱动的聊天机器人和数字助理）推出了重大增强功能，旨在丰富用户交互和设计创造力。

Microsoft's首席营销官Yusuf Mehdi在这家科技巨头的官方博客上详细介绍了这些进展。为了庆祝Bing Chat推出一周年， Mehdi强调了参与度的指数级增长，并列举了超过 50 亿次互动和视觉效果。作为人工智能驱动创作的总品牌， Copilot现在引入了额外的功能，简化了 Web、 Android和iOS平台上的用户体验。

最新的版本名为 Deucalion，不仅提供了增强的人工智能模型，还提供了精致的用户界面。显着的改进包括直观的响应呈现和旨在激发用户查询的动态提示轮播。 Copilot中的 Designer 功能利用OpenAI's DALL-E 3 等生成式 AI，拥有全新的图像编辑功能，使用户能够通过颜色调整和背景模糊等细致入微的修改来定制视觉效果。

实时编辑选项可供美国、英国、澳大利亚、印度和新西兰等多个地区的英语用户使用，增强了聊天中的交互性。 Copilot Pro订户每月缴纳 20 美元，可以获得在标准格式和横向格式之间调整图像大小和方向的更大灵活性。

此外，即将推出的 Designer GPT 承诺在Copilot内提供沉浸式工作空间，将用户概念转化为具体的可视化效果。这一发展是在设计师功能被利用来制作和分发未经批准的深度伪造图像的争议之后发生的。尽管有保护措施，恶意个人，尤其是来自 4chan 社区的恶意个人，仍然操纵该技术来规避内容限制。

为了应对这些事件， Microsoft强化了 Designer 工具，遏制名人肖像的产生。这凸显了生成式人工智能面临的持续挑战——与恶意实体的无情拉锯战。尽管如此，迈赫迪重申了Microsoft's通过人工智能促进所有人进步的承诺，这与他们在全球范围内进一步赋权和创新的核心使命保持一致。

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