Microsoft eleva Copilot con nuove funzionalità di progettazione e miglioramenti del modello AI

Nel mezzo di un'ondata di entusiasmo guidata da uno spot pubblicitario di alto profilo del Super Bowl LVIII, Copilot di Microsoft, una suite di chatbot e assistenti digitali basati sull'intelligenza artificiale, ha svelato miglioramenti significativi pronti ad arricchire l'interazione dell'utente e la creatività del design.

Yusuf Mehdi, Chief Marketing Officer Microsoft's, ha dettagliato i progressi sul blog ufficiale del colosso tecnologico. Celebrando un anno dal lancio di Bing Chat, Mehdi ha sottolineato la crescita esponenziale del coinvolgimento, citando oltre 5 miliardi di interazioni e immagini generate. In qualità di marchio ombrello per la creazione basata sull'intelligenza artificiale, Copilot introduce ora funzionalità aggiuntive, semplificando l'esperienza utente su piattaforme Web, Android e iOS.

L'ultima iterazione, denominata Deucalion, offre non solo un modello AI migliorato ma anche un'interfaccia utente raffinata. I miglioramenti notevoli includono una presentazione intuitiva delle risposte e un carosello di prompt dinamico progettato per ispirare le domande degli utenti. La funzionalità Designer di Copilot, che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa come DALL-E 3 OpenAI's, vanta nuove capacità di editing delle immagini, consentendo agli utenti di personalizzare le immagini con modifiche sfumate come regolazioni del colore e sfocature dello sfondo.

Disponibile per gli utenti di lingua inglese in numerose regioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India e Nuova Zelanda, l'opzione di modifica dal vivo migliora l'interattività all'interno delle chat. Gli abbonati Copilot Pro, che contribuiscono con 20 dollari al mese, ottengono la flessibilità aggiuntiva di ridimensionare e riorientare le immagini tra i formati standard e orizzontale.

Inoltre, il prossimo Designer GPT promette uno spazio di lavoro coinvolgente all'interno di Copilot per trasformare i concetti degli utenti in visualizzazioni concrete. Questo sviluppo fa seguito a una controversia in cui la funzione Designer è stata sfruttata per produrre e distribuire immagini deepfake non autorizzate. Nonostante le misure di salvaguardia, individui malintenzionati, in particolare della comunità 4chan, avevano manipolato la tecnologia per aggirare le restrizioni sui contenuti.

In risposta a questi incidenti, Microsoft ha rafforzato lo strumento Designer, frenando la generazione di somiglianze con celebrità. Ciò evidenzia la sfida continua che l’intelligenza artificiale generativa deve affrontare: un implacabile tiro alla fune con entità dannose. Ciononostante, Mehdi riafferma l’impegno Microsoft's nel consentire il progresso per tutti attraverso l’intelligenza artificiale, in linea con la loro missione principale di promuovere l’empowerment e l’innovazione in tutto il mondo.

Nello spazio no-code e di progettazione, AppMaster.io, una versatile piattaforma no-code , continua a facilitare sia i creatori che gli sviluppatori. Con funzionalità paragonabili e talvolta addirittura superiori alle soluzioni high-code, piattaforme come AppMaster.io fanno parte di un panorama in continua evoluzione in cui la tecnologia all'avanguardia diventa sempre più accessibile.