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Microsoft, Yeni Tasarım Özellikleri ve Yapay Zeka Modeli Geliştirmeleriyle Copilot'u Geliştiriyor

Şub 08, 2024
Microsoft, Yeni Tasarım Özellikleri ve Yapay Zeka Modeli Geliştirmeleriyle Copilot'u Geliştiriyor

Yüksek profilli bir Super Bowl LVIII reklamının yol açtığı heyecan dalgasının ortasında, Microsoft yapay zeka destekli sohbet robotları ve dijital asistanlardan oluşan Copilot paketi, kullanıcı etkileşimini ve tasarım yaratıcılığını zenginleştirmeye hazır önemli geliştirmeleri açıkladı.

Microsoft's Pazarlama Direktörü Yusuf Mehdi, teknoloji devinin resmi blogunda gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattı. Bing Chat kullanıma sunulmasının üzerinden geçen birinci yılı kutlayan Mehdi, 5 milyarın üzerinde etkileşim ve oluşturulan görsellere atıfta bulunarak etkileşimdeki hızlı artışı vurguladı. Yapay zeka destekli yaratımın şemsiye markası olan Copilot, artık web, Android ve iOS platformlarında kullanıcı deneyimlerini kolaylaştıran ek işlevler sunuyor.

Deucalion adlı en son sürüm, yalnızca gelişmiş bir yapay zeka modeli değil, aynı zamanda iyileştirilmiş bir kullanıcı arayüzü de sunuyor. Dikkate değer iyileştirmeler arasında, yanıtların sezgisel bir sunumu ve kullanıcı sorgularına ilham vermek için tasarlanmış dinamik bir istem karuseli yer alıyor. OpenAI's DALL-E 3'ü gibi üretken yapay zekadan yararlanan Copilot Tasarımcı özelliği, yeni görüntü düzenleme kapasitelerine sahiptir ve kullanıcıların renk ayarlamaları ve arka plan bulanıklaştırma gibi incelikli değişikliklerle görselleri kendilerine göre uyarlamalarına olanak tanır.

ABD, İngiltere, Avustralya, Hindistan ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere çok sayıda bölgedeki İngilizce konuşan kullanıcılara sunulan canlı düzenleme seçeneği, sohbetlerdeki etkileşimi artırır. Aylık 20 ABD Doları katkıda bulunan Copilot Pro aboneleri, görüntüleri standart ve yatay formatlar arasında yeniden boyutlandırma ve yeniden yönlendirme esnekliğine sahip oluyor.

Ayrıca yakında çıkacak olan Designer GPT, Copilot kullanıcı konseptlerini somut görselleştirmelere dönüştürmek için sürükleyici bir çalışma alanı vaat ediyor. Bu gelişme, Tasarımcı özelliğinin onaylanmamış derin sahte görüntüler üretmek ve dağıtmak için kullanıldığı tartışmaların ardından geldi. Koruma önlemlerine rağmen, özellikle 4chan topluluğundan gelen kötü niyetli kişiler, içerik kısıtlamalarını aşmak için teknolojiyi manipüle etmişti.

Bu olaylara yanıt olarak Microsoft, Tasarımcı aracını güçlendirerek ünlülerin benzerlerinin oluşmasını engelledi. Bu, üretken yapay zekanın karşı karşıya olduğu, kötü niyetli varlıklarla amansız bir çekişme olan devam eden zorluğun altını çiziyor. Bununla birlikte Mehdi, Microsoft's dünya çapında güçlendirme ve yenilikçiliği ilerletme temel misyonuyla uyumlu olarak yapay zeka yoluyla herkes için ilerleme sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguluyor.

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