Microsoft tilt Copilot naar een hoger niveau met nieuwe ontwerpfuncties en AI-modelverbeteringen

Te midden van een golf van opwinding, veroorzaakt door een spraakmakende Super Bowl LVIII-commercial, onthulde Microsoft 's Copilot, een suite van AI-gestuurde chatbots en digitale assistenten, aanzienlijke verbeteringen die klaar staan ​​om de gebruikersinteractie en de ontwerpcreativiteit te verrijken.

Yusuf Mehdi, Chief Marketing Officer Microsoft's, beschreef de vorderingen op de officiële blog van de technologiegigant. Ter ere van een jaar sinds de lancering van Bing Chat, benadrukte Mehdi de exponentiële groei in betrokkenheid, daarbij verwijzend naar meer dan 5 miljard gegenereerde interacties en beelden. Als overkoepelend merk voor AI-aangedreven creatie introduceert Copilot nu extra functionaliteiten, waardoor gebruikerservaringen op internet, Android en iOS platforms worden gestroomlijnd.

De nieuwste versie, genaamd Deucalion, biedt niet alleen een verbeterd AI-model, maar ook een verfijnde gebruikersinterface. Opmerkelijke verbeteringen zijn onder meer een intuïtieve presentatie van antwoorden en een dynamische promptcarrousel die is ontworpen om gebruikersvragen te inspireren. De Designer-functie binnen Copilot, die gebruik maakt van generatieve AI zoals OpenAI's DALL-E 3, beschikt over nieuwe mogelijkheden voor beeldbewerking, waardoor gebruikers beelden kunnen aanpassen met genuanceerde aanpassingen zoals kleuraanpassingen en achtergrondvervaging.

De optie voor live bewerken is beschikbaar voor Engelssprekende gebruikers in tal van regio's, waaronder de VS, het VK, Australië, India en Nieuw-Zeeland, en verbetert de interactiviteit binnen chats. Abonnees Copilot Pro, die maandelijks $20 bijdragen, krijgen de extra flexibiliteit om het formaat van afbeeldingen te wijzigen en deze te heroriënteren tussen standaard- en landschapsformaten.

Bovendien belooft de komende Designer GPT een meeslepende werkruimte binnen Copilot om gebruikersconcepten om te zetten in concrete visualisaties. Deze ontwikkeling volgt op de controverse waarbij de Designer-functie werd uitgebuit om niet-goedgekeurde deepfake-beelden te produceren en te verspreiden. Ondanks veiligheidsmaatregelen hadden kwaadwillende personen, vooral uit de 4chan-gemeenschap, de technologie gemanipuleerd om inhoudsbeperkingen te omzeilen.

Als reactie op deze incidenten heeft Microsoft de Designer-tool versterkt, waardoor het genereren van gelijkenissen met beroemdheden wordt tegengegaan. Dit benadrukt de voortdurende uitdaging waarmee generatieve AI wordt geconfronteerd: een meedogenloos getouwtrek met kwaadaardige entiteiten. Niettemin bevestigt Mehdi de toewijding Microsoft's om vooruitgang voor iedereen mogelijk te maken via AI, in lijn met hun kernmissie om empowerment en innovatie wereldwijd te bevorderen.

Op het gebied van no-code en ontwerp blijft AppMaster.io, een veelzijdig no-code- platform, zowel makers als ontwikkelaars faciliteren. Met functies die vergelijkbaar zijn met high-code-oplossingen en deze soms zelfs overtreffen, maken platforms als AppMaster.io deel uit van een steeds evoluerend landschap waarin geavanceerde technologie steeds toegankelijker wordt.