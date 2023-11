Microsoft dévoile une plateforme d'IA tout compris, Microsoft Copilot, sur les appareils Windows 11

Microsoft se lance dans une nouvelle phase d'avancée technologique avec l'annonce de son assistant intégratif d'IA, connu sous le nom de Microsoft Copilot. Cette initiative avant-gardiste étendra les avantages de l’IA à l’ensemble de l’écosystème Windows, offrant aux utilisateurs une valeur et des fonctionnalités sans précédent.

Les initiatives précédentes de l'entreprise avaient vu le lancement individuel de copilotes d'IA, tels que le mécanisme de recherche innovant basé sur l'IA dans Bing et Microsoft 365 Copilot pour des applications telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams au sein de la suite Microsoft 365.

L'arrivée de Microsoft Copilot représente le prochain grand pas en avant dans la convergence de ces capacités avancées en une seule expérience utilisateur holistique, a déclaré Yusuf Mehdi, vice-président d'entreprise et directeur du marketing grand public chez Microsoft. Copilot est conçu pour s'adapter au contexte des données Web, de vos activités en cours sur votre PC et des informations professionnelles, offrant ainsi une assistance sophistiquée tout en donnant la priorité à votre confidentialité et à votre sécurité. En tant que tel, il s'intégrera de manière transparente à Windows 11, Microsoft 365 et à notre expérience de navigateur Web avec Edge et Bing en tant qu'application facilement disponible ou fonction intégrée. Au fil du temps, nous intégrerons progressivement diverses fonctionnalités et connexions à nos applications les plus utilisées dans Copilot pour nous aligner sur notre vision stratégique de créer une expérience unifiée et multiplateforme, a-t-il expliqué dans un article de blog.

La sortie prévue de Microsoft Copilot pour les utilisateurs de Windows 11 débutera le 26 septembre, et d'autres déploiements sur Bing, Edge et Microsoft 365 Copilot sont attendus au cours de l'automne.

Cette annonce constitue un élément important d'une mise à jour plus large de Windows 11, présentée par Microsoft comme l'une de nos entreprises les plus audacieuses à ce jour.

Parallèlement à cette mise à jour, Microsoft envisage d'intégrer l'IA dans une multitude de ses applications, notamment Paint, Photos, Snipping Tool, Notepad, Clipchamp, Outlook, etc. Paint, par exemple, utilisera désormais la puissance de l'IA générative pour créer des œuvres d'art numériques, tandis que Photos sera équipé de fonctionnalités d'édition de pointe, permettant aux utilisateurs de flouter sans effort l'arrière-plan des photos et d'une fonction de recherche pour faciliter la recherche d'images en fonction de leurs préférences respectives. contenu ou les endroits où ils ont été capturés.

Il a en outre été ajouté que Microsoft 365 Copilot et un nouvel assistant d'IA identifié sous le nom de Microsoft 365 Chat devraient être largement disponibles à partir du 1er novembre.

