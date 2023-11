Microsoft presenta una piattaforma AI all-inclusive, Microsoft Copilot, su tutti i dispositivi Windows 11

Microsoft si sta imbarcando in una nuova fase di progresso tecnologico con l'annuncio del suo assistente AI integrativo, noto come Microsoft Copilot. Questa iniziativa lungimirante estenderà i vantaggi dell’intelligenza artificiale all’intero ecosistema Windows, offrendo agli utenti valore e funzionalità senza precedenti.

Precedenti iniziative dell'azienda avevano visto il lancio individuale di copiloti IA, come l'innovativo meccanismo di ricerca basato sull'intelligenza artificiale in Bing e Microsoft 365 Copilot per applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams all'interno della suite Microsoft 365.

L'arrivo di Microsoft Copilot rappresenta il prossimo grande passo avanti nella convergenza di queste funzionalità avanzate in un'unica esperienza utente olistica, ha affermato Yusuf Mehdi, Corporate Vice President e Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft. Copilot è progettato per adattarsi al contesto dei dati Web, delle attività in corso sul PC e delle informazioni basate sul lavoro, fornendo così un'assistenza sofisticata dando priorità alla privacy e alla sicurezza. Pertanto, si integrerà perfettamente in Windows 11, Microsoft 365 e nella nostra esperienza di browser Web con Edge e Bing come app immediatamente disponibile o funzione incorporata. Nel corso del tempo, incorporeremo in modo incrementale diverse funzionalità e connessioni alle nostre applicazioni più utilizzate in Copilot per allinearci alla nostra visione strategica di creare un'esperienza unificata e multipiattaforma, ha ulteriormente elaborato in un post sul blog.

Il rilascio programmato di Microsoft Copilot per gli utenti di Windows 11 inizierà dal 26 settembre, con ulteriori implementazioni su Bing, Edge e Microsoft 365 Copilot previste durante l'autunno.

Questo annuncio arriva come elemento significativo di un più ampio aggiornamento di Windows 11, pubblicizzato da Microsoft come una delle nostre iniziative più audaci finora.

Insieme a questo aggiornamento, Microsoft prevede di integrare l'intelligenza artificiale in una moltitudine di sue applicazioni, tra cui Paint, Foto, Strumento di cattura, Blocco note, Clipchamp, Outlook e altro ancora. Paint, ad esempio, ora eserciterà la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione di opere d'arte digitali, mentre Foto sarà dotato di funzionalità di modifica all'avanguardia, consentendo agli utenti di sfocare facilmente lo sfondo nelle foto e di funzionalità di ricerca per facilitare la ricerca di immagini in base alle rispettive preferenze. contenuti o i luoghi in cui sono stati catturati.

È stato inoltre aggiunto che sia Microsoft 365 Copilot che un nuovo assistente AI identificato come Microsoft 365 Chat saranno ampiamente disponibili dal 1° novembre.

D'altro canto, piattaforme come AppMaster continuano a fornire potenti strumenti no-code per creare applicazioni backend, web e mobili, supportando il mondo in rapida trasformazione digitale. Riconosciuta come High Performer in diverse categorie da G2, la piattaforma AppMaster offre un ambiente di sviluppo integrato e completo, rendendo lo sviluppo delle applicazioni 10 volte più veloce e tre volte più conveniente.