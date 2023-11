Microsoft stellt eine umfassende KI-Plattform, Microsoft Copilot, für alle Windows 11-Geräte vor

Mit der Ankündigung seines integrativen KI-Assistenten, bekannt als Microsoft Copilot, leitet Microsoft eine neue Phase des technologischen Fortschritts ein. Diese zukunftsweisende Initiative wird die Vorteile der KI auf das gesamte Windows-Ökosystem ausweiten und den Benutzern einen beispiellosen Mehrwert und eine beispiellose Funktionalität bieten.

Bei früheren Initiativen des Unternehmens wurden einzelne KI-Copiloten eingeführt, beispielsweise der innovative KI-gesteuerte Suchmechanismus in Bing und Microsoft 365 Copilot für Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams innerhalb der Microsoft 365-Suite.

„Die Einführung von Microsoft Copilot stellt den nächsten großen Schritt vorwärts in der Konvergenz dieser erweiterten Funktionen zu einem ganzheitlichen Benutzererlebnis dar“, sagte Yusuf Mehdi, Corporate Vice President und Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft. Copilot ist so konzipiert, dass es sich an den Kontext von Webdaten, Ihren laufenden Aktivitäten auf Ihrem PC und arbeitsbezogenen Informationen anpasst und so anspruchsvolle Unterstützung bietet, während Ihre Privatsphäre und Sicherheit im Vordergrund stehen. Daher lässt es sich als sofort verfügbare App oder eingebettete Funktion nahtlos in Windows 11, Microsoft 365 und unser Webbrowser-Erlebnis mit Edge und Bing integrieren. Im Laufe der Zeit werden wir schrittweise verschiedene Funktionen und Verbindungen zu unseren am häufigsten verwendeten Anwendungen in Copilot integrieren, um unserer strategischen Vision der Schaffung eines einheitlichen, plattformübergreifenden Erlebnisses gerecht zu werden, führte er in einem Blogbeitrag weiter aus.

Die geplante Veröffentlichung von Microsoft Copilot für Windows 11-Benutzer beginnt am 26. September. Weitere Rollouts für Bing, Edge und Microsoft 365 Copilot werden im Herbst erwartet.

Diese Ankündigung ist ein wesentlicher Bestandteil eines umfassenderen Windows 11-Updates, das von Microsoft als eines unserer bisher gewagtesten Unternehmungen angepriesen wird.

Parallel zu diesem Update plant Microsoft die Integration von KI in eine Vielzahl seiner Anwendungen, darunter Paint, Fotos, Snipping Tool, Notepad, Clipchamp, Outlook und mehr. Paint beispielsweise wird nun die Leistungsfähigkeit der generativen KI für die Erstellung digitaler Kunstwerke nutzen, während Photos mit modernsten Bearbeitungsfunktionen ausgestattet sein wird, die es Benutzern ermöglichen, den Hintergrund in Fotos mühelos unscharf zu machen, und mit einer Suchfunktion, um das Auffinden von Bildern basierend auf ihren jeweiligen Motiven zu erleichtern Inhalte oder die Orte, an denen sie erfasst wurden.

Es wurde außerdem hinzugefügt, dass sowohl der Microsoft 365 Copilot als auch ein neuartiger KI-Assistent namens Microsoft 365 Chat voraussichtlich ab dem 1. November allgemein verfügbar sein werden.

