Microsoft Microsoft Copilot olarak bilinen bütünleştirici yapay zeka asistanının duyurulmasıyla teknolojik ilerlemede yeni bir aşamaya başlıyor. Bu ileri görüşlü girişim, yapay zekanın avantajlarını tüm Windows ekosistemine yayacak ve kullanıcılara benzeri görülmemiş bir değer ve işlevsellik sunacak.

Şirketin önceki girişimlerinde, Bing'deki yenilikçi yapay zeka odaklı arama mekanizması ve Microsoft 365 paketindeki Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi uygulamalar için Microsoft 365 Copilot gibi yapay zeka yardımcı pilotlarının bireysel lansmanı görüldü.

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi, Microsoft Copilot'un gelişinin, bu gelişmiş yeteneklerin tek bir bütünsel kullanıcı deneyimine dönüştürülmesinde bir sonraki büyük atılımı temsil ettiğini söyledi. Copilot, web verilerinin bağlamına, bilgisayarınızda devam eden faaliyetlerinize ve iş tabanlı bilgilere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; böylece gizliliğinize ve güvenliğinize öncelik verirken gelişmiş yardım sunar. Bu nedenle, Windows 11, Microsoft 365 ve Edge ve Bing ile web tarayıcı deneyimimize hazır bir uygulama veya yerleşik bir işlev olarak sorunsuz bir şekilde entegre olacaktır. Zaman içinde, birleşik, platformlar arası bir deneyim yaratmaya yönelik stratejik vizyonumuzla uyumlu hale getirmek için, en çok kullanılan uygulamalarımıza yönelik çeşitli özellikleri ve bağlantıları aşamalı olarak Copilot'a dahil edeceğiz, diye bir blog yazısında daha ayrıntılı olarak açıkladı.

Microsoft Copilot'un Windows 11 kullanıcıları için planlanan sürümü 26 Eylül'den itibaren başlayacak ve sonbaharda Bing, Edge ve Microsoft 365 Copilot'ta daha fazla kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu duyuru, Microsoft tarafından şimdiye kadarki en cesur girişimlerimizden biri olarak tanıtılan daha geniş bir Windows 11 güncellemesinin önemli bir unsuru olarak geliyor.

Bu güncellemeyle birlikte Microsoft, AI'yi Paint, Fotoğraflar, Snipping Tool, Notepad, Clipchamp, Outlook ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda uygulamasına entegre etmeyi öngörüyor. Örneğin Paint artık dijital sanat eserleri oluşturmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanacak; Fotoğraflar ise kullanıcıların fotoğraflardaki arka planı zahmetsizce bulanıklaştırmasına olanak tanıyan son teknoloji düzenleme özellikleriyle ve ilgili görsellere göre görsel bulmayı kolaylaştıran arama özelliğiyle donatılacak. içerikleri veya yakalandıkları yerler.

Ayrıca hem Microsoft 365 Copilot'un hem de Microsoft 365 Chat olarak tanımlanan yeni bir yapay zeka asistanının 1 Kasım'dan itibaren yaygın olarak kullanıma sunulmasının planlandığı da eklendi.

Öte yandan, AppMaster gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code araçlar sağlamaya devam ederek hızlı tempolu, dijital açıdan dönüştürücü dünyayı destekliyor. G2 tarafından çeşitli kategorilerde Yüksek Performanslı olarak tanınan AppMaster platformu, kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı sunarak uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getiriyor.