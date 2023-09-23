微软推出跨 Windows 11 设备的全包人工智能平台 Microsoft Copilot

随着其集成人工智能助手 Microsoft Copilot 的发布， Microsoft正开启技术进步的新阶段。这一前瞻性举措将把人工智能的优势扩展到整个 Windows 生态系统，为用户提供前所未有的价值和功能。

该公司之前的举措已经单独推出了人工智能副驾驶，例如 Bing 和 Microsoft 365 Copilot 中创新的人工智能驱动搜索机制，适用于 Microsoft 365 套件中的 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 Teams 等应用程序。

微软公司副总裁兼消费者首席营销官Yusuf Mehdi表示，Microsoft Copilot 的到来代表着将这些先进功能融合为整体用户体验的又一个重大飞跃。 Copilot 旨在适应网络数据环境、您在 PC 上正在进行的活动以及基于工作的信息，从而提供复杂的帮助，同时优先考虑您的隐私和安全。因此，它将作为现成的应用程序或嵌入式功能无缝集成到 Windows 11、Microsoft 365 以及我们的 Edge 和 Bing 网络浏览器体验中。他在博客文章中进一步阐述，随着时间的推移，我们将逐步将最常用应用程序的各种功能和连接纳入 Copilot，以符合我们创建统一的跨平台体验的战略愿景。

Microsoft Copilot 计划于 9 月 26 日开始向 Windows 11 用户发布，预计秋季期间将在 Bing、Edge 和 Microsoft 365 Copilot 上进一步推出。

这一公告是更广泛的 Windows 11 更新的一个重要组成部分，被 Microsoft 称为我们迄今为止最大胆的冒险之一。

与此更新一起，微软设想将人工智能集成到其众多应用程序中，包括画图、照片、截图工具、记事本、Clipchamp、Outlook 等。例如，Paint 现在将利用生成人工智能的力量来创建数字艺术作品，而 Photos 将配备尖端的编辑功能，允许用户轻松模糊照片中的背景和搜索功能，以方便根据各自的图像查找图像内容或捕获地点。

进一步补充说，Microsoft 365 Copilot 和名为 Microsoft 365 Chat 的新型人工智能助手预计将于 11 月 1 日起广泛使用。

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