Microsoft przedstawia wszechstronną platformę AI, Microsoft Copilot, na urządzeniach z systemem Windows 11

Microsoft rozpoczyna nową fazę postępu technologicznego wraz z ogłoszeniem swojego zintegrowanego asystenta AI, znanego jako Microsoft Copilot. Ta przyszłościowa inicjatywa rozszerzy korzyści płynące ze sztucznej inteligencji na cały ekosystem Windows, oferując użytkownikom niespotykaną dotąd wartość i funkcjonalność.

Poprzednie inicjatywy firmy polegały na indywidualnym uruchomieniu drugich pilotów AI, takich jak innowacyjny mechanizm wyszukiwania oparty na sztucznej inteligencji w Bing i Microsoft 365 Copilot dla aplikacji takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams w ramach pakietu Microsoft 365.

Pojawienie się rozwiązania Microsoft Copilot stanowi kolejny duży krok naprzód w konwergencji tych zaawansowanych możliwości w jedno całościowe doświadczenie użytkownika, powiedział Yusuf Mehdi, wiceprezes korporacyjny i dyrektor ds. marketingu konsumenckiego w firmie Microsoft. Copilot zaprojektowano tak, aby dostosowywał się do kontekstu danych internetowych, bieżących działań użytkownika na komputerze i informacji związanych z pracą, zapewniając w ten sposób wyrafinowaną pomoc, traktując priorytetowo prywatność i bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie bezproblemowo integrować się z systemem Windows 11, Microsoft 365 i naszą przeglądarką internetową z Edge i Bing jako łatwo dostępną aplikacją lub funkcją wbudowaną. Z biegiem czasu będziemy stopniowo włączać różnorodne funkcje i połączenia z naszymi najczęściej używanymi aplikacjami do Copilot, aby dostosować się do naszej strategicznej wizji tworzenia ujednoliconego, wieloplatformowego doświadczenia, wyjaśnił szerzej w poście na blogu.

Planowane wydanie rozwiązania Microsoft Copilot dla użytkowników systemu Windows 11 rozpocznie się 26 września, a dalsze wdrożenia w usługach Bing, Edge i Microsoft 365 Copilot spodziewane są jesienią.

To ogłoszenie stanowi znaczący element szerszej aktualizacji systemu Windows 11, reklamowanej przez firmę Microsoft jako jedno z naszych najodważniejszych przedsięwzięć w dotychczasowej historii.

Wraz z tą aktualizacją Microsoft planuje zintegrować sztuczną inteligencję z wieloma swoimi aplikacjami, w tym takimi jak Paint, Photos, Snipping Tool, Notatnik, Clipchamp, Outlook i nie tylko. Na przykład Paint będzie teraz korzystać z mocy generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia cyfrowych dzieł sztuki, a Zdjęcia będą wyposażone w najnowocześniejsze funkcje edycyjne, umożliwiające użytkownikom łatwe rozmycie tła na zdjęciach i funkcję wyszukiwania ułatwiającą znajdowanie obrazów na podstawie ich odpowiednich zawartości lub lokalizacji, w których zostały przechwycone.

Dodano także, że zarówno usługa Microsoft 365 Copilot, jak i nowatorski asystent AI, określany jako Microsoft 365 Chat, staną się powszechnie dostępne od 1 listopada.

