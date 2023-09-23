Microsoft представляет комплексную платформу искусственного интеллекта Microsoft Copilot для устройств с Windows 11

Microsoft вступает в новый этап технологического развития, анонсировав своего интегрированного помощника по искусственному интеллекту, известного как Microsoft Copilot. Эта дальновидная инициатива расширит преимущества искусственного интеллекта на всю экосистему Windows, предлагая пользователям беспрецедентную ценность и функциональность.

Предыдущие инициативы компании включали индивидуальный запуск вспомогательных пилотных проектов на базе ИИ, таких как инновационный механизм поиска на основе ИИ в Bing и Microsoft 365 Copilot для таких приложений, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams в пакете Microsoft 365.

Появление Microsoft Copilot представляет собой следующий большой шаг вперед в объединении этих расширенных возможностей в единый целостный пользовательский интерфейс, сказал Yusuf Mehdi, корпоративный вице-президент и директор по потребительскому маркетингу Microsoft. Copilot предназначен для адаптации к контексту веб-данных, вашей текущей деятельности на компьютере и рабочей информации, обеспечивая тем самым комплексную помощь, уделяя при этом приоритет вашей конфиденциальности и безопасности. Таким образом, он будет легко интегрироваться в Windows 11, Microsoft 365 и наш веб-браузер с Edge и Bing в качестве легкодоступного приложения или встроенной функции. Со временем мы будем постепенно включать в Copilot разнообразные функции и связи с нашими наиболее часто используемыми приложениями, чтобы соответствовать нашему стратегическому видению создания унифицированного кроссплатформенного опыта, — подробно пояснил он в своем блоге.

Запланированный выпуск Microsoft Copilot для пользователей Windows 11 начнется 26 сентября, а дальнейшее внедрение в Bing, Edge и Microsoft 365 Copilot ожидается осенью.

Это объявление является важным элементом более широкого обновления Windows 11, которое Microsoft рекламирует как одно из наших самых смелых проектов.

Одновременно с этим обновлением Microsoft планирует интегрировать искусственный интеллект во множество своих приложений, включая Paint, Photos, Snipping Tool, Notepad, Clipchamp, Outlook и другие. Paint, например, теперь будет использовать возможности генеративного искусственного интеллекта для создания цифровых произведений искусства, а Photos будут оснащены передовыми функциями редактирования, позволяющими пользователям легко размывать фон на фотографиях, а также функцией поиска, облегчающей поиск изображений на основе их соответствующих изображений. содержимое или места, где они были захвачены.

Далее было добавлено, что Microsoft 365 Copilot и новый ИИ-помощник, известный как Microsoft 365 Chat, должны стать широко доступными с 1 ноября.

С другой стороны, такие платформы, как AppMaster, продолжают предоставлять мощные инструменты no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, поддерживая быстро меняющийся мир цифровых преобразований. Платформа AppMaster, признанная G2 высокоэффективной в нескольких категориях, предлагает комплексную интегрированную среду разработки, что делает разработку приложений в 10 раз быстрее и в три раза экономичнее.