تشرع Microsoft في مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي مع الإعلان عن مساعدها المتكامل للذكاء الاصطناعي، المعروف باسم Microsoft Copilot. ستعمل مبادرة التفكير المستقبلي هذه على توسيع فوائد الذكاء الاصطناعي عبر نظام Windows البيئي بأكمله، مما يوفر قيمة ووظائف غير مسبوقة للمستخدمين.

شهدت المبادرات السابقة للشركة الإطلاق الفردي للبرامج التجريبية المساعدة للذكاء الاصطناعي، مثل آلية البحث المبتكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في Bing وMicrosoft 365 Copilot لتطبيقات مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams ضمن مجموعة Microsoft 365.

وقال Yusuf Mehdi ، نائب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي لتسويق المستهلك في مايكروسوفت، إن وصول Microsoft Copilot يمثل القفزة الكبيرة التالية للأمام في تقارب هذه القدرات المتقدمة في تجربة مستخدم شاملة واحدة. تم تصميم Copilot للتكيف مع سياق بيانات الويب، وأنشطتك المستمرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والمعلومات المستندة إلى العمل، وبالتالي تقديم مساعدة متطورة مع إعطاء الأولوية لخصوصيتك وأمانك. على هذا النحو، سيتم دمجه بسلاسة في Windows 11 وMicrosoft 365 وتجربة متصفح الويب لدينا مع Edge وBing كتطبيق متاح بسهولة أو وظيفة مضمنة. على مدار الوقت، سنقوم بشكل تدريجي بدمج ميزات واتصالات متنوعة بتطبيقاتنا الأكثر استخدامًا في Copilot لتتماشى مع رؤيتنا الإستراتيجية المتمثلة في إنشاء تجربة موحدة عبر الأنظمة الأساسية، كما أوضح ذلك بمزيد من التفصيل في منشور بالمدونة.

سيبدأ الإصدار المقرر من Microsoft Copilot لمستخدمي Windows 11 اعتبارًا من 26 سبتمبر، مع توقع المزيد من عمليات الطرح عبر Bing وEdge وMicrosoft 365 Copilot خلال الخريف.

يأتي هذا الإعلان كعنصر مهم في تحديث Windows 11 الأوسع، والذي وصفته Microsoft بأنه أحد أكثر مشاريعنا جرأة حتى الآن.

بالتزامن مع هذا التحديث، تخطط Microsoft لدمج الذكاء الاصطناعي في العديد من تطبيقاتها، بما في ذلك أمثال Paint وPhotos وSnipping Tool وNotepad وClipchamp وOutlook والمزيد. على سبيل المثال، سيستخدم برنامج Paint الآن قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية رقمية، في حين سيتم تجهيز الصور بميزات تحرير متطورة، مما يسمح للمستخدمين بتعتيم الخلفية في الصور وميزة البحث بسهولة لتسهيل العثور على الصور بناءً على احتياجاتهم الخاصة. محتويات أو المواقع التي تم القبض عليها.

تمت إضافة أيضًا أن كلاً من Microsoft 365 Copilot ومساعد AI الجديد الذي تم تحديده باسم Microsoft 365 Chat من المقرر أن يصبحا متاحين على نطاق واسع اعتبارًا من 1 نوفمبر.

من ناحية أخرى، تستمر منصات مثل AppMaster في توفير أدوات قوية no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مما يدعم عالم التحول الرقمي سريع الخطى. توفر منصة AppMaster ، المعترف بها كمنصة عالية الأداء عبر عدة فئات من قبل G2، بيئة تطوير متكاملة وشاملة، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة ثلاث مرات.