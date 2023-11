Microsoft lança plataforma de IA com tudo incluído, Microsoft Copilot, em dispositivos Windows 11

Microsoft está embarcando em uma nova fase de avanço tecnológico com o anúncio de seu assistente integrativo de IA, conhecido como Microsoft Copilot. Esta iniciativa inovadora ampliará os benefícios da IA ​​por todo o ecossistema Windows, oferecendo valor e funcionalidade sem precedentes aos usuários.

Iniciativas anteriores da empresa viram o lançamento individual de copilotos de IA, como o inovador mecanismo de pesquisa baseado em IA no Bing e Microsoft 365 Copilot para aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams dentro do pacote Microsoft 365.

A chegada do Microsoft Copilot representa o próximo grande salto na convergência destas capacidades avançadas numa experiência de utilizador holística, disse Yusuf Mehdi, vice-presidente corporativo e diretor de marketing de consumo da Microsoft. O Copilot foi projetado para se adaptar ao contexto dos dados da web, às suas atividades contínuas no seu PC e às informações baseadas no trabalho, fornecendo assim assistência sofisticada e priorizando sua privacidade e segurança. Como tal, ele se integrará perfeitamente ao Windows 11, Microsoft 365 e à nossa experiência de navegador da Web com Edge e Bing como um aplicativo prontamente disponível ou uma função incorporada. Ao longo do tempo, incorporaremos gradativamente diversos recursos e conexões com nossos aplicativos mais usados ​​no Copilot para nos alinharmos com nossa visão estratégica de criar uma experiência unificada e multiplataforma, elaborou ele em uma postagem no blog.

O lançamento programado do Microsoft Copilot para usuários do Windows 11 começará em 26 de setembro, com lançamentos adicionais no Bing, Edge e Microsoft 365 Copilot esperados durante o outono.

Este anúncio chega como um elemento significativo de uma atualização mais ampla do Windows 11, considerada pela Microsoft como um dos nossos empreendimentos mais ousados.

Junto com esta atualização, a Microsoft prevê integrar IA em uma infinidade de seus aplicativos, incluindo Paint, Photos, Snipping Tool, Notepad, Clipchamp, Outlook e muito mais. O Paint, por exemplo, agora exercerá o poder da IA ​​generativa para a criação de obras de arte digitais, enquanto o Photos virá equipado com recursos de edição de ponta, permitindo aos usuários desfocar sem esforço o fundo das fotos e recurso de pesquisa para facilitar a localização de imagens com base em seus respectivos conteúdo ou os locais onde foram capturados.

Foi ainda acrescentado que tanto o Microsoft 365 Copilot quanto um novo assistente de IA identificado como Microsoft 365 Chat estão programados para se tornarem amplamente disponíveis a partir de 1º de novembro.

