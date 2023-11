Microsoft onthult een allesomvattend AI-platform, Microsoft Copilot, voor alle Windows 11-apparaten

Microsoft begint aan een nieuwe fase van technologische vooruitgang met de aankondiging van zijn geïntegreerde AI-assistent, bekend als Microsoft Copilot. Dit vooruitstrevende initiatief zal de voordelen van AI uitbreiden naar het hele Windows-ecosysteem en gebruikers ongekende waarde en functionaliteit bieden.

Eerdere initiatieven van het bedrijf hadden geleid tot de individuele lancering van AI-co-pilots, zoals het innovatieve AI-gestuurde zoekmechanisme in Bing en Microsoft 365 Copilot voor applicaties zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Teams binnen de Microsoft 365-suite.

De komst van Microsoft Copilot vertegenwoordigt de volgende grote stap voorwaarts in de convergentie van deze geavanceerde mogelijkheden in één holistische gebruikerservaring, aldus Yusuf Mehdi, Corporate Vice President en Consumer Chief Marketing Officer bij Microsoft. Copilot is ontworpen om zich aan te passen aan de context van webgegevens, uw lopende activiteiten op uw pc en werkgebaseerde informatie, waardoor geavanceerde hulp wordt geboden terwijl prioriteit wordt gegeven aan uw privacy en veiligheid. Als zodanig zal het naadloos worden geïntegreerd in Windows 11, Microsoft 365 en onze webbrowserervaring met Edge en Bing als een direct beschikbare app of een ingebedde functie. In de loop van de tijd zullen we stapsgewijs diverse functies en verbindingen met onze meest gebruikte applicaties in Copilot integreren om aan te sluiten bij onze strategische visie van het creëren van een uniforme, platformonafhankelijke ervaring, legde hij verder uit in een blogpost.

De geplande release van Microsoft Copilot voor Windows 11-gebruikers begint op 26 september, terwijl verdere uitrol in Bing, Edge en Microsoft 365 Copilot in de herfst wordt verwacht.

Deze aankondiging vormt een belangrijk onderdeel van een bredere Windows 11-update, die door Microsoft wordt aangeprezen als een van onze meest gedurfde ondernemingen tot nu toe.

Samen met deze update overweegt Microsoft AI te integreren in een groot aantal van zijn toepassingen, waaronder Paint, Photos, Snipping Tool, Notepad, Clipchamp, Outlook en meer. Paint zal nu bijvoorbeeld de kracht van generatieve AI gebruiken voor het maken van digitale kunstwerken, terwijl Foto's zullen worden uitgerust met geavanceerde bewerkingsfuncties, waardoor gebruikers moeiteloos de achtergrond in foto's kunnen vervagen en een zoekfunctie om het vinden van afbeeldingen te vergemakkelijken op basis van hun respectieve inhoud of de locaties waar deze zijn vastgelegd.

Verder werd toegevoegd dat zowel de Microsoft 365 Copilot als een nieuwe AI-assistent, geïdentificeerd als Microsoft 365 Chat, vanaf 1 november algemeen beschikbaar zullen zijn.

