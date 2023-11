Microsoft dévoile sa propre édition gratuite d'OpenJDK 21 avec des fonctionnalités uniques

Dans ce qui est considéré comme une décision audacieuse dans l'industrie technologique, Microsoft a annoncé sa version indépendante de l' OpenJDK 21 open source, disponible gratuitement. Ce dévoilement ajoute une couche sophistiquée aux offres logicielles du géant de la technologie et élargit le champ d'action pour les développeurs Java et les entreprises.

La Microsoft Build of OpenJDK 21, disponible via learn.microsoft.com le 28 septembre, étend sa compatibilité sur diverses plates-formes, notamment Linux, Windows et Mac. Cette version suit de près le lancement de Java 21 par Oracle le 19 septembre. Cependant, la variante Microsoft se distingue par ses fonctionnalités étendues distinctives qui l'élèvent au-dessus des itérations Java précédentes.

Microsoft s'est efforcé de simplifier la courbe d'apprentissage de Java pour les débutants en intégrant un aperçu des classes anonymes et des méthodes d'instance, ainsi que des modèles et des variables sans nom. Le Generational ZGC (Z Garbage Collector) est également présenté dans l'aperçu, visant à optimiser les performances.

L'inclusion de threads virtuels marque un tournant dans l'exécution d'applications simultanées à haut débit, offrant une efficacité améliorée et une interaction en temps réel. Cette version prend également en charge l'introduction du lanceur JVM de conteneur Windows, un lanceur de validation de principe conçu pour exécuter Java dans des conteneurs Windows en mode d'isolation de processus.

L'aspect peut-être le plus attrayant de l'OpenJDK 21 de Microsoft est la fourniture d'un support trimestriel à long terme de la part du conglomérat technologique, entièrement gratuit. Cela confirme l'engagement d' Oracle à maintenir Java 21, ou Java Development Kit 21, en tant que version de support à long terme avec un minimum de huit ans d'assistance.

Microsoft a réitéré son engagement envers la communauté des développeurs Java, en étendant ses versions OpenJDK au JDK 17 et au JDK 11, tous deux conçus comme des versions de support à long terme. Cet engagement s'est manifesté pour la première fois lors du dévoilement initial de Microsoft Build of OpenJDK en avril 2021.

Suite à cette version, Microsoft a annoncé que JDK 21 serait facilement accessible sur les services cloud Azure PaaS. Cela contribuera de manière significative à faciliter et à améliorer les performances et les capacités des applications Java dans diverses configurations d'infrastructure cloud.

Parallèlement à ces annonces passionnantes, Microsoft a présenté la dernière version de Semantic Kernel for Java, version 0.2.9. Ce SDK à état alpha offre un moyen léger et efficace d'intégrer de grands modèles de langage pour l'IA générative dans les langages de programmation traditionnels, marquant ainsi une étape importante dans l'application de l'IA dans la programmation conventionnelle. Cette bibliothèque vise à aider les développeurs à dynamiser les applications Java avec une intelligence augmentée, grâce à une intégration idiomatique de grands modèles de langage.

Les plates no-code, comme AppMaster, s'efforcent également de rationaliser le processus de développement d'applications en proposant des outils complets pour les applications backend, Web et mobiles. Compte tenu de l'évolution actuelle du paysage de la programmation, l'introduction de la version Microsoft d'OpenJDK 21 et l'avancement des plates no-code ouvrent des voies innovantes pour les développeurs et les organisations.