Microsoft przedstawia własną bezpłatną edycję OpenJDK 21 z unikalnymi możliwościami

Microsoft ogłosił, że jest to odważny ruch w branży technologicznej i ogłosił niezależną wersję oprogramowania OpenJDK 21 o otwartym kodzie źródłowym, dostępnego do bezpłatnego użytku. To odkrycie dodaje wyrafinowaną warstwę do oferty oprogramowania technologicznego giganta i poszerza zakres zarówno dla programistów Java, jak i przedsiębiorstw.

Wersja Microsoft Build of OpenJDK 21, która została udostępniona 28 września na stronie Learn.microsoft.com, rozszerza jej kompatybilność na różne platformy, w tym Linux, Windows i Mac. Wydanie to następuje bezpośrednio po wprowadzeniu przez Oracle oprogramowania Java 21 19 września. Jednakże wariant Microsoft wyróżnia się charakterystycznymi, rozszerzonymi funkcjonalnościami, które wynoszą go ponad poprzednie iteracje Java.

Microsoft podjęła próbę uproszczenia nauki języka Java dla początkujących, włączając wgląd w anonimowe klasy i metody instancji, wraz z bezimiennymi wzorcami i zmiennymi. W podglądzie znajduje się także Generational ZGC (Z Garbage Collector), którego celem jest optymalizacja wydajności.

Włączenie wirtualnych wątków stanowi punkt zwrotny w wykonywaniu współbieżnych aplikacji o dużej przepustowości, oferując lepszą wydajność i interakcję w czasie rzeczywistym. Ta kompilacja obsługuje także wprowadzenie Windows Container JVM Launcher, programu uruchamiającego weryfikującego koncepcję, zaprojektowanego do uruchamiania Java w kontenerach Windows w trybie izolacji procesu.

Być może najbardziej atrakcyjnym aspektem OpenJDK 21 firmy Microsoft jest zapewnienie długoterminowego, kwartalnego wsparcia ze strony konglomeratu technologicznego, całkowicie bezpłatnie. Potwierdza to zaangażowanie Oracle w utrzymywanie oprogramowania Java 21 lub Java Development Kit 21 jako wersji długoterminowej pomocy technicznej obejmującej co najmniej osiem lat pomocy.

Microsoft ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz społeczności programistów Java, rozszerzając kompilacje OpenJDK do wersji JDK 17 i JDK 11, obie określane jako wersje z długoterminowym wsparciem. Zaangażowanie to zostało po raz pierwszy zaprezentowane podczas pierwszego zaprezentowania Microsoft Build of OpenJDK w kwietniu 2021 r.

Po tym wydaniu Microsoft ogłosiła, że ​​pakiet JDK 21 będzie łatwo dostępny w usługach chmurowych Azure PaaS. Przyczyni się to znacząco do ułatwienia i zwiększenia wydajności i możliwości aplikacji Java w różnych konfiguracjach infrastruktury chmurowej.

Oprócz tych ekscytujących ogłoszeń Microsoft zaprezentowała najnowszą wersję Semantic Kernel for Java w wersji 0.2.9. Ten pakiet SDK w stanie alfa oferuje lekki i wydajny sposób osadzania dużych modeli językowych na potrzeby generatywnej sztucznej inteligencji w tradycyjnych językach programowania, co stanowi kamień milowy w zastosowaniu sztucznej inteligencji w konwencjonalnym programowaniu. Ta biblioteka ma na celu pomóc programistom w ulepszaniu aplikacji Java za pomocą rozszerzonej inteligencji, dzięki uprzejmości idiomatycznej integracji dużych modeli językowych.

