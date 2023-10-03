Microsoft تكشف عن نسختها المجانية الخاصة من OpenJDK 21 بإمكانيات فريدة

فيما يُنظر إليه على أنه خطوة جريئة في صناعة التكنولوجيا، أعلنت Microsoft عن إصدارها المستقل لبرنامج OpenJDK 21 مفتوح المصدر، وهو متاح للاستخدام مجانًا. يضيف هذا الكشف طبقة متطورة إلى عروض برمجيات عملاق التكنولوجيا ويوسع النطاق لمطوري Java والمؤسسات على حدٍ سواء.

Microsoft Build of OpenJDK 21 ، والذي تم توفيره عبر موقع learn.microsoft.com في 28 سبتمبر، على توسيع توافقه عبر منصات متنوعة بما في ذلك Linux وWindows وMac. يأتي هذا الإصدار في أعقاب إطلاق Oracle لـ Java 21 في 19 سبتمبر. ومع ذلك، يبرز متغير Microsoft بسبب الوظائف الموسعة المميزة التي ترفعه فوق تكرارات Java السابقة.

لقد سعت Microsoft إلى تبسيط منحنى تعلم Java للمبتدئين من خلال دمج نظرة ثاقبة للفئات المجهولة وطرق المثيلات، إلى جانب الأنماط والمتغيرات المجهولة. يظهر أيضًا في المعاينة Generational ZGC (Z Garbage Collector)، الذي يهدف إلى تحسين الأداء.

يمثل تضمين الخيوط الافتراضية نقطة تحول في تنفيذ التطبيقات المتزامنة عالية الإنتاجية، مما يوفر كفاءة محسنة وتفاعلًا في الوقت الفعلي. يدعم هذا الإصدار أيضًا تقديم Windows Container JVM Launcher، وهو مشغل إثبات المفهوم مصمم لتشغيل Java داخل حاويات Windows في وضع عزل العملية.

ولعل الجانب الأكثر جاذبية في OpenJDK 21 من Microsoft هو توفير دعم ربع سنوي طويل الأجل من تكتل التكنولوجيا مجانًا تمامًا. يدعم هذا التزام Oracle بالحفاظ على Java 21، أو Java Development Kit 21، كإصدار دعم طويل الأمد مع ما لا يقل عن ثماني سنوات من المساعدة.

كررت Microsoft التزامها تجاه مجتمع مطوري Java، ووسعت إصدارات OpenJDK الخاصة بها إلى JDK 17 وJDK 11، وكلاهما مصممان كإصدارات دعم طويلة المدى. تم عرض هذا الالتزام لأول مرة مع الكشف الأولي عن Microsoft Build of OpenJDK في أبريل 2021.

بعد هذا الإصدار، أعلنت Microsoft أنه من المقرر أن يكون من الممكن الوصول إلى JDK 21 بسهولة عبر الخدمات السحابية Azure PaaS. سيساهم هذا بشكل كبير في تسهيل وتعزيز أداء وقدرات تطبيقات Java عبر إعدادات البنية التحتية السحابية المتنوعة.

إلى جانب هذه الإعلانات المثيرة، قدمت Microsoft الإصدار الأخير من Semantic Kernel لـ Java، الإصدار 0.2.9. توفر حزمة SDK لحالة ألفا هذه طريقة خفيفة الوزن وفعالة لدمج نماذج لغوية كبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن لغات البرمجة التقليدية، مما يمثل علامة فارقة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في البرمجة التقليدية. تهدف هذه المكتبة إلى مساعدة المطورين في تعزيز تطبيقات Java بالذكاء المعزز، بفضل التكامل الاصطلاحي لنماذج اللغات الكبيرة.

تعمل الأنظمة الأساسية الحديثة no-code ، مثل AppMaster ، على قدم المساواة في تبسيط عملية تطوير التطبيقات من خلال تقديم أدوات شاملة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. نظرًا للتحول الحالي في مشهد البرمجة، فإن تقديم Microsoft لـ OpenJDK 21 والتقدم في الأنظمة الأساسية no-code يفتحان طرقًا مبتكرة للمطورين والمؤسسات على حدٍ سواء.