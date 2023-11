Microsoft onthult zijn eigen gratis editie van OpenJDK 21 met unieke mogelijkheden

In wat gezien wordt als een gedurfde stap in de technologie-industrie, heeft Microsoft zijn onafhankelijke versie van de open source OpenJDK 21 aangekondigd, die kosteloos beschikbaar is voor gebruik. Deze onthulling voegt een geavanceerde laag toe aan het softwareaanbod van de technologiegigant en verruimt de mogelijkheden voor zowel Java-ontwikkelaars als ondernemingen.

De Microsoft Build of OpenJDK 21, die op 28 september beschikbaar werd gesteld via learn.microsoft.com, breidt de compatibiliteit uit naar diverse platforms, waaronder Linux, Windows en Mac. Deze release volgt nauw op de lancering van Oracle van Java 21 op 19 september. De Microsoft variant valt echter op door de kenmerkende uitgebreide functionaliteiten die hem boven eerdere Java-iteraties verheffen.

Microsoft heeft geprobeerd de Java-leercurve voor beginners te vereenvoudigen door inzicht in anonieme klassen en instantiemethoden op te nemen, samen met naamloze patronen en variabelen. Ook te zien in de preview is de Generational ZGC (Z Garbage Collector), gericht op het optimaliseren van de prestaties.

De opname van virtuele threads markeert een keerpunt in de uitvoering van gelijktijdige applicaties met hoge doorvoer, wat verbeterde efficiëntie en realtime interactie biedt. Deze build ondersteunt ook de introductie van de Windows Container JVM Launcher, een proof-of-concept launcher die is ontworpen om Java in Windows Containers uit te voeren in de procesisolatiemodus.

Misschien wel het meest aantrekkelijke aspect van Microsoft 's OpenJDK 21 is het bieden van langdurige, driemaandelijkse ondersteuning door het technologieconglomeraat, geheel gratis. Dit ondersteunt de toewijding van Oracle om Java 21, of Java Development Kit 21, te behouden als ondersteuningsrelease voor de lange termijn met minimaal acht jaar ondersteuning.

Microsoft heeft zijn toewijding aan de Java-ontwikkelaarsgemeenschap herhaald en zijn OpenJDK-builds uitgebreid naar JDK 17 en JDK 11, beide vormgegeven als ondersteuningsreleases voor de lange termijn. Deze toewijding werd voor het eerst getoond bij de eerste onthulling van Microsoft Build of OpenJDK in april 2021.

Na deze release heeft Microsoft aangekondigd dat JDK 21 direct toegankelijk zal zijn via Azure PaaS-cloudservices. Dit zal aanzienlijk bijdragen aan het faciliteren en verbeteren van de prestaties en mogelijkheden van Java-applicaties in diverse cloudinfrastructuuropstellingen.

Naast deze opwindende aankondigingen presenteerde Microsoft de nieuwste release van Semantic Kernel voor Java, versie 0.2.9. Deze alpha state SDK biedt een lichtgewicht en efficiënte manier om grote taalmodellen voor generatieve AI in traditionele programmeertalen in te bedden, wat een mijlpaal markeert in AI-toepassing in conventioneel programmeren. Deze bibliotheek is bedoeld om ontwikkelaars te helpen bij het stimuleren van Java-applicaties met verbeterde intelligentie, dankzij een idiomatische integratie van grote taalmodellen.

Deze bibliotheek is bedoeld om ontwikkelaars te helpen bij het stimuleren van Java-applicaties met verbeterde intelligentie, dankzij een idiomatische integratie van grote taalmodellen.