Microsoft, Benzersiz Yeteneklere Sahip Kendi Ücretsiz OpenJDK 21 Sürümünü Tanıtıyor

Teknoloji endüstrisinde cesur bir hamle olarak görülen Microsoft, açık kaynaklı OpenJDK 21 ücretsiz olarak kullanıma sunulan bağımsız versiyonunu duyurdu. Bu tanıtım, teknoloji devinin yazılım tekliflerine gelişmiş bir katman ekliyor ve hem Java geliştiricileri hem de işletmeler için kapsamı genişletiyor.

Learn.microsoft.com aracılığıyla 28 Eylül'de kullanıma sunulan Microsoft Build of OpenJDK 21, uyumluluğunu Linux, Windows ve Mac gibi çeşitli platformlara genişletiyor. Bu sürüm, Oracle 19 Eylül'de Java 21'i piyasaya sürmesinin hemen ardından geliyor. Ancak Microsoft çeşidi, onu önceki Java yinelemelerinin üzerine çıkaran ayırt edici genişletilmiş işlevler sayesinde öne çıkıyor.

Microsoft, isimsiz kalıplar ve değişkenlerin yanı sıra anonim sınıflara ve örnek yöntemlere ilişkin bir öngörü dahil ederek yeni başlayanlar için Java öğrenme eğrisini basitleştirmeye çalıştı. Önizlemede performansı optimize etmeyi amaçlayan Nesil ZGC (Z Çöp Toplayıcı) da yer alıyor.

Sanal iş parçacıklarının dahil edilmesi, yüksek verimli eşzamanlı uygulamaların yürütülmesinde bir dönüm noktasına işaret ederek, gelişmiş verimlilik ve gerçek zamanlı etkileşim sunar. Bu yapı aynı zamanda Java'yı Windows Kapsayıcıları içinde işlem izolasyon modunda çalıştırmak için tasarlanmış bir kavram kanıtlama başlatıcısı olan Windows Kapsayıcı JVM Başlatıcısının tanıtımını da destekler.

Belki de Microsoft OpenJDK 21'inin en çekici yönü, teknoloji holdinginden uzun vadeli, üç ayda bir tamamen ücretsiz destek sağlanmasıdır. Bu, Oracle Java 21'i veya Java Development Kit 21'i en az sekiz yıllık yardımla uzun vadeli bir destek sürümü olarak sürdürme konusundaki kararlılığını desteklemektedir.

Microsoft, OpenJDK yapılarını her ikisi de uzun vadeli destek sürümleri olarak tasarlanmış JDK 17 ve JDK 11'e genişleterek Java geliştirici topluluğuna olan bağlılığını yineledi. Bu taahhüt ilk olarak Nisan 2021'de Microsoft Build of OpenJDK ilk kez tanıtılmasıyla ortaya çıktı.

Bu sürümün ardından Microsoft, JDK 21'in Azure PaaS bulut hizmetlerinde kolayca erişilebilecek şekilde ayarlandığını duyurdu. Bu, çeşitli bulut altyapısı kurulumlarında Java uygulamalarının performansının ve yeteneklerinin kolaylaştırılmasına ve geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Bu heyecan verici duyuruların yanı sıra Microsoft, Semantic Kernel for Java'nın en son sürümü olan 0.2.9'u da sundu. Bu alfa durumu SDK'sı, üretken yapay zeka için büyük dil modellerini geleneksel programlama dilleri içerisine yerleştirmenin hafif ve etkili bir yolunu sunarak, geleneksel programlamada yapay zeka uygulamasında bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu kitaplık, büyük dil modellerinin deyimsel entegrasyonu sayesinde, geliştiricilerin Java uygulamalarını artırılmış zekayla güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

AppMaster gibi modern no-code platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar için kapsamlı araçlar sunarak uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmakla aynı derecede ilgilenmektedir. Programlama ortamındaki mevcut değişim göz önüne alındığında, Microsoft OpenJDK 21 yapısının tanıtılması ve no-code platformların geliştirilmesi, geliştiriciler ve benzer kuruluşlar için yenilikçi yollar açıyor.