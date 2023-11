Microsoft lança sua própria edição gratuita do OpenJDK 21 com recursos exclusivos

No que é visto como um movimento ousado na indústria de tecnologia, Microsoft anunciou sua versão independente do OpenJDK 21 de código aberto, disponível para uso gratuitamente. Esta revelação adiciona uma camada sofisticada às ofertas de software da gigante da tecnologia e amplia o escopo para desenvolvedores Java e empresas.

O Microsoft Build of OpenJDK 21, que foi disponibilizado em learn.microsoft.com em 28 de setembro, estende sua compatibilidade a diversas plataformas, incluindo Linux, Windows e Mac. Este lançamento segue de perto o lançamento do Java 21 Oracle em 19 de setembro. No entanto, a variante Microsoft se destaca devido às distintas funcionalidades expandidas que a elevam acima das iterações Java anteriores.

Microsoft tem se esforçado para simplificar a curva de aprendizado Java para iniciantes, incorporando uma visão sobre classes anônimas e métodos de instância, juntamente com padrões e variáveis ​​sem nome. Também aparece na prévia o Generational ZGC (Z Garbage Collector), que visa otimizar o desempenho.

A inclusão de threads virtuais marca um ponto de viragem na execução de aplicações simultâneas de alto rendimento, oferecendo maior eficiência e interação em tempo real. Esta compilação também oferece suporte à introdução do Windows Container JVM Launcher, um iniciador de prova de conceito projetado para executar Java dentro de Windows Containers no modo de isolamento de processo.

Talvez o aspecto mais atraente do OpenJDK 21 da Microsoft seja o fornecimento de suporte trimestral de longo prazo do conglomerado de tecnologia, totalmente gratuito. Isto respalda o compromisso da Oracle em sustentar o Java 21, ou Java Development Kit 21, como uma versão de suporte de longo prazo com um mínimo de oito anos de assistência.

Microsoft reiterou seu compromisso com a comunidade de desenvolvedores Java, estendendo suas compilações OpenJDK para JDK 17 e JDK 11, ambos denominados como versões de suporte de longo prazo. Este compromisso foi demonstrado pela primeira vez com o lançamento inicial do Microsoft Build of OpenJDK em abril de 2021.

Após este lançamento, Microsoft anunciou que o JDK 21 está pronto para ser facilmente acessível nos serviços de nuvem Azure PaaS. Isto contribuirá significativamente para facilitar e melhorar o desempenho e as capacidades das aplicações Java em diversas configurações de infraestrutura em nuvem.

Juntamente com esses anúncios emocionantes, Microsoft apresentou a versão mais recente do Semantic Kernel for Java, versão 0.2.9. Este SDK de estado alfa oferece uma maneira leve e eficiente de incorporar grandes modelos de linguagem para IA generativa em linguagens de programação tradicionais, marcando um marco na aplicação de IA na programação convencional. Esta biblioteca tem como objetivo auxiliar os desenvolvedores a impulsionar aplicações Java com inteligência aumentada, cortesia de uma integração idiomática de grandes modelos de linguagem.

Plataformas modernas no-code, como AppMaster, estão igualmente empenhadas em agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos, oferecendo ferramentas abrangentes para backend, web e aplicativos móveis. Dada a mudança atual no cenário de programação, a introdução da versão OpenJDK 21 da Microsoft e o avanço de plataformas no-code estão abrindo caminhos inovadores para desenvolvedores e organizações.