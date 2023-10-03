Microsoft представляет собственную бесплатную версию OpenJDK 21 с уникальными возможностями

Microsoft объявила о своей независимой версии OpenJDK 21 с открытым исходным кодом, доступной для использования бесплатно. Это считается смелым шагом в технологической индустрии. Это открытие добавляет новый уровень к программным предложениям технологического гиганта и расширяет возможности как для разработчиков Java, так и для предприятий.

Microsoft Build of OpenJDK 21, которая была доступна на сайте Learn.microsoft.com 28 сентября, расширяет совместимость с различными платформами, включая Linux, Windows и Mac. Этот выпуск последовал сразу за выпуском Oracle Java 21 19 сентября. Однако вариант Microsoft выделяется благодаря отличительным расширенным функциональным возможностям, которые возвышают его над предыдущими итерациями Java.

Microsoft попыталась упростить процесс обучения Java для новичков, включив в него анонимные классы и методы экземпляров, а также безымянные шаблоны и переменные. В предварительном просмотре также представлен Generational ZGC (Z Garbage Collector), предназначенный для оптимизации производительности.

Включение виртуальных потоков знаменует собой поворотный момент в выполнении одновременных приложений с высокой пропускной способностью, предлагая повышенную эффективность и взаимодействие в реальном времени. Эта сборка также поддерживает внедрение Windows Container JVM Launcher, экспериментального средства запуска, предназначенного для запуска Java внутри контейнеров Windows в режиме изоляции процесса.

Возможно, наиболее привлекательным аспектом OpenJDK 21 от Microsoft является предоставление долгосрочной, ежеквартальной поддержки со стороны технологического конгломерата, причем совершенно бесплатно. Это подтверждает стремление Oracle поддерживать Java 21 или Java Development Kit 21 в качестве выпуска с долгосрочной поддержкой с минимум восемью годами поддержки.

Microsoft подтвердила свою приверженность сообществу разработчиков Java, расширив свои сборки OpenJDK до JDK 17 и JDK 11, которые оформлены как выпуски с долгосрочной поддержкой. Это обязательство было впервые продемонстрировано при первом представлении Microsoft Build of OpenJDK в апреле 2021 года.

После этого выпуска Microsoft объявила, что JDK 21 будет легко доступен через облачные службы Azure PaaS. Это будет в значительной степени способствовать упрощению и повышению производительности и возможностей приложений Java в различных конфигурациях облачной инфраструктуры.

Наряду с этими захватывающими анонсами Microsoft представила последний выпуск семантического ядра для Java версии 0.2.9. Этот SDK альфа-состояния предлагает легкий и эффективный способ встраивания больших языковых моделей для генеративного ИИ в традиционные языки программирования, что знаменует собой важную веху в применении ИИ в обычном программировании. Эта библиотека призвана помочь разработчикам улучшить приложения Java с помощью расширенного интеллекта благодаря идиоматической интеграции больших языковых моделей.

Современные платформы no-code, такие как AppMaster, в равной степени способствуют оптимизации процесса разработки приложений, предлагая комплексные инструменты для серверных, веб- и мобильных приложений. Учитывая текущие изменения в среде программирования, выпуск Microsoft сборки OpenJDK 21 и развитие платформ no-code открывают инновационные возможности как для разработчиков, так и для организаций.